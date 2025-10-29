Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los funcionarios municipales cuentas con unas bases de valoración de sus puestos de trabajo. ECHALUCE

Eibar

Aprobado un manual de valoración de los puestos de trabajo de funcionarios municipales

«Se trata de una herramienta viva para ordenar, reconocer y hacer equitativas las retribuciones de los trabajadores»

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

El Ayuntamiento ha dado un paso considerado «histórico» en la ordenación interna de su personal con la aprobación inicial del manual de valoración de puestos ... de trabajo, una herramienta que fija de forma objetiva el valor de cada puesto dentro de la organización municipal y sienta las bases para una estructura salarial «más justa, coherente y transparente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aprobado un manual de valoración de los puestos de trabajo de funcionarios municipales

Aprobado un manual de valoración de los puestos de trabajo de funcionarios municipales