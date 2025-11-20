Los apartamentos de Bittor Sarasketa se entregarán en enero de 2026

Las 19 viviendas dotacionales del antiguo juzgado de la calle Bittor Sarasketa entrarán por fin en servicio a comienzos de 2026, una vez solventadas las ... deficiencias técnicas que habían impedido su puesta en marcha. Se trata de una de las promociones de vivienda protegida más avanzadas de Eibar, impulsada conjuntamente por el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento.

El retraso no ha tenido que ver con el diseño del proyecto, sino con el acabado de la obra. El Gobierno Vasco se había negado a recepcionar el edificio al comprobar que la constructora no había realizado una serie de trabajos finales previstos en el proyecto de ejecución. Ese tira y afloja entre la empresa y el departamento de Vivienda ha impedido hasta ahora que las llaves pudieran entregarse a las personas adjudicatarias.

Entrega Para principios de enero de 2026.

El inmueble, propiedad del Gobierno Vasco y desocupado desde marzo de 2002, ha sido objeto de una rehabilitación integral. Se ha respetado la estructura original del edificio, pero el interior se ha vaciado por completo para adaptarlo a su nuevo uso residencial: se han demolido las fachadas, redistribuido los espacios y actualizado todas las instalaciones.

El acuerdo entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento estaba dirigido a que la administración autonómica rehabilitase el edificio para alojamientos dotacionales y, a cambio, cediese al Consistorio el sótano y parte de la planta baja para usos municipales, entre ellos un nuevo centro lúdico.

Los alojamientos están pensados para jóvenes residentes en Eibar, en régimen de alquiler protegido y por tiempo limitado, con rentas inferiores a las del mercado libre y ajustadas a su capacidad económica. El objetivo es doble: responder a la creciente demanda de vivienda asequible y facilitar la emancipación juvenil en la ciudad.

Mejora de la accesibilidad

De las 19 viviendas, tres tienen dos dormitorios, con una superficie aproximada de 58 m², mientras que las restantes serán de un dormitorio, con una superficie entre 35 y 39 m² útiles. Todas contarán con cocina equipada, baño, calefacción, terraza, lavadora-secadora y un pequeño espacio protegido para tendedero, buscando combinar compacidad y comodidad en el día a día.

La actuación se completa con la urbanización exterior del entorno inmediato. Ya se han ejecutado trabajos de acondicionamiento y está previsto intervenir también en la acera de la propia calle Bittor Sarasketa para eliminar el badén existente y mejorar la accesibilidad al futuro centro lúdico municipal y a los nuevos alojamientos.

Se trata, según fuentes municipales, de una intervención clave para integrar el edificio rehabilitado en el tejido urbano y facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. En esta dirección, Jon Iraola hablaba que «se trata un paso más en la apuesta por la vivienda asequible»

El regidor eibarrés Jon Iraola ha valorado muy positivamente la reactivación definitiva del proyecto. «Es una excelente noticia que la promoción de Bittor Sarasketa se ponga en marcha por fin. Supone un paso más en el compromiso del Ayuntamiento por ampliar la oferta de vivienda asequible y ofrecer oportunidades a la juventud eibarresa», ha señalado.

Iraola recordó además que este nuevo hito no llega solo. «Además, pronto llegarán nuevas promociones en Egazelai, AIBE y Lapeyra, todas ellas de la mano del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, liderado por Denis Itxaso».

El alcalde subrayó la importancia estratégica de este tipo de iniciativas. «La vivienda es una de las prioridades de este Ayuntamiento. Queremos seguir colaborando con el Gobierno Vasco para poner a disposición de la ciudadanía más viviendas protegidas y avanzar en un modelo urbano sostenible, accesible y justo».