Anna Dukke ofrece en el Coliseo un viaje por el góspel, el blues y el rock'n'roll clásico La cantante y compositora afincada en la escena estatal cerrará esta tarde (19.00) el ciclo Musika Kluba

Un concierto con raíces americanas,con la manchega Anna Dukke se podrá seguir esta tarde en el Coliseo.

El Teatro Coliseo se llenará, hoy, a las 19.00 horas, de acentos americanos con el concierto de Anna Dukke (Ana Duque), una de las voces más poderosas de la escena estatal de música de raíces.

La actuación se enmarca en el ciclo Musika Kluba / Blues Hotsak, dentro de la programación de otoño del Coliseo. La propia agenda cultural de Eibar resume bien este viaje por el rock'n'roll, el gospel y el blues de Anna Dukke, una poderosa intérprete de un universo que ella ha bautizado como «Rockin'Roots». Sobre el escenario del Coliseo llegará acompañada de su banda habitual: Anna Dukke: voz y guitarra rítmica; Ion Zabaleta Madinabeitia, bajo; Antonio Pax: batería y Angelo Flavio Guerriero: guitarra solista

Lugar Hoy, en el teatro Coliseo, a las 19.00 horas.

Origen. Es una cantante de origen manchego que se crió en una de las montañas más solitarias del sur de la península Sierra Morena.

Estilos Preferentemente rythm&blues, con matices y gran influencia rockabilly, soul, góspel, rockabilly y rock'n'roll clásico.

El repertorio combinará los temas de sus dos EPs en vinilo, 'Broken Chains' (2022) y 'Black Honey' (2024), el material recopilado en el CD 'Rockin' Roots' y los singles más recientes, como '33 Ball's', 'Hello Baby' o 'Burn', publicado este año con videoclip propio.

Se trata de un directo eléctrico pero muy cercano, donde se mezclan rhythm & blues, soul, góspel, rockabilly y rock'n'roll clásico con una puesta en escena intensa y muy física: la cantante se mueve entre la fuerza del blues sureño, la espiritualidad del góspel y la energía de los honky tonks de carretera. Críticas especializadas la han definido como una de las grandes voces actuales de la música americana de raíces hecha en España.

El concierto de este domingo será además el broche a un ciclo que ha traído a Debabarrena varios nombres ligados al blues y a la música de raíz, con el Coliseo como uno de los escenarios de referencia en Gipuzkoa para este tipo de propuestas.

Para el público eibarrés, la actuación de Dukke supone la oportunidad de ver en un teatro de proximidad a una artista que lleva varios años girando por salas, festivales y clubes de referencia en España y fuera de nuestras fronteras, sin perder el contacto directo con el público y con un formato perfecto para espacios como el Coliseo.

Detrás del nombre artístico está Ana Duque Fernández, cantante, compositora y fotógrafa. Nació en A Coruña, pero se crió en Castilla-La Mancha, en el sur de la provincia de Ciudad Real, en entornos rurales de Sierra Morena, donde empezó a forjar su vínculo con la música de raíces.

Autodidacta en el canto y la guitarra, pasó por orquestas populares y formaciones como The Black Grapes o el trío Sky Angels & Sniff Heads, antes de consolidar su propio proyecto como Anna Dukke, centrado en el góspel, el rhythm & blues, el delta blues, el rockabilly, el soul y el country. Su carrera da un salto con dos estancias prolongadas en Estados Unidos y un viaje por México, donde absorbe de primera mano el ambiente de iglesias, clubes y granjas sureñas. Ha llegado a actuar en locales de referencia del circuito de blues y roots norteamericano, especialmente en Texas y Oklahoma.

En 2022 grabó su primer EP, 'Broken Chains', producido por el guitarrista murciano Al Dual y editado en vinilo de 7'' por el sello madrileño FOLC Records. Le sigue en 2024 'Black Honey', producido por Ely Agramunt y también publicado por FOLC, con cuatro canciones donde combina composiciones propias y una versión de Sister Rosetta Tharpe.

Posteriormente, a finales de 2024 llega 'Rockin' Roots', un álbum recopilatorio en CD que reúne ambos EPs y añade dos temas inéditos, 'Hello Baby' y 'Joshua Fit the Battle of Jericho', consolidando su propuesta como una mezcla muy personal de rhythm & blues, góspel, rockabilly y soul.

En 2025 continua creciendo con el single 'Burn', adelanto de un primer LP titulado 'Reborn Wild', grabado en Ciudad de México y producido por Crunchy, guitarrista de la banda de surf mexicana Lost Acapulco.