Eibar

Andretxea acoge mañana una sesión del servicio de orientación laboral

Dirigida a trabajadoras del hogar y de cuidados, la atención se ofrecerá de 16.30 a 19.30 horas

A. E.

EIBAR.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Andretxea acoge mañana miércoles una nueva sesión del servicio de orientación laboral en el trabajo de hogar y de cuidados, un recurso jurídico individual y especializado que se ha consolidado como referencia para las trabajadoras de este sector en Eibar. La atención se ofrecerá en horario de 16.30 a 19.30 horas y estará centrada en la mejora del conocimiento de los derechos laborales, el acompañamiento formativo y el apoyo a la integración sociolaboral de las personas dedicadas al empleo de hogar y a los cuidados. Se trata de un servicio con amplia experiencia en la atención a trabajadoras del hogar y de cuidados, que permite abordar, de forma confidencial y personalizada, dudas sobre contratos, nóminas, alta en la Seguridad Social, despidos, regularización de jornadas o condiciones laborales, entre otros aspectos. La orientación corre a cargo de personal especializado en materia laboral, con un enfoque específico en un sector donde la precariedad, la desprotección y el desconocimiento de la normativa siguen siendo frecuentes.

Para poder ser atendida será imprescindible solicitar cita previa. Las personas interesadas pueden gestionarla de dos maneras: enviando un WhatsApp a Andretxea, al 688 85 34 40, o escribiendo un correo electrónico a andretxea@eibar.eus. La reserva de cita permite organizar mejor los tiempos de atención y garantizar que cada consulta disponga del espacio necesario para ser analizada con detalle.

