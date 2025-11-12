Amillategi y Gil conquistan la txapela de mano parejas cadete de Gipuzkoa

La Pilota Eskola del Club Deportivo Eibar vive días de enorme satisfacción tras el brillante logro de su pareja cadete, formada por Amillategi y ... Gil, que el pasado domingo se proclamó campeona de Gipuzkoa de mano parejas en categoría cadete de segunda. La gran final, disputada en el emblemático frontón Madalensoro de Oiartzun, coronó a los eibarreses como los mejores del torneo tras imponerse con autoridad por 12-22 a la pareja de Hernani. Con este triunfo, Amillategi y Gil pusieron el broche de oro a un campeonato sobresaliente, en el que se mostraron intratables de principio a fin, ganando todos sus partidos de la liguilla y las eliminatorias. La txapela conquistada supone un merecido reconocimiento a su esfuerzo, la constancia y la compenetración de una pareja que ha demostrado una madurez deportiva envidiable.

El club eibarrés ha recibido con orgullo esta txapela, símbolo de una gran labor de cantera y del trabajo diario que se realiza en la Pilota Eskola. El título refuerza la buena dinámica que vive la entidad, tanto en resultados como en crecimiento formativo, y sirve de estímulo para los más jóvenes pelotaris que siguen dando sus primeros pasos en las distintas categorías.

Más acción este viernes en Eibar

De cara a esta semana, la atención se centrará de nuevo en el frontón Astelena, que acogerá este viernes, a partir de las 18.30 horas, el inicio del Campeonato de Gipuzkoa de mano individual. El festival contará con una interesante serie de partidos que inauguran la primera fase de liguilla. En categoría juvenil se enfrentarán Azpilikueta y Álvarez, del club de Oiartzun; también en juvenil, Segurola se medirá a Cestau, de Villabona; en categoría cadete, Gil volverá a la cancha, esta vez frente a Estensoro, de Lazkao; y el cierre del festival lo pondrá el duelo entre Urkiaga y Sánchez, de Beasain.

El sábado por la tarde, desde las 17.00 horas, llegará el turno de los pelotaris federados en categoría senior, en otra atractiva sesión en el frontón eibarrés. Gisasola abrirá la jornada ante Lasa, de Oiartzun; Amuategi se medirá a Castro, de Tolosa; y para poner el broche final, Ibarra se enfrentará a Iraeta, también de Tolosa, en un encuentro que promete intensidad y emoción.

La agenda del fin de semana se completa con numerosos compromisos fuera de casa. En categoría senior, Conde viajará el viernes a Zumarraga para jugar contra Viana, mientras que Amillategi retomará la competición individual el sábado en Villabona frente a Iparraguirre. Del Rey, por su parte, competirá en juveniles el sábado por la mañana en Rentería, en el frontón Agustina Otaola, frente a Bouaskar.

Los alevines de rendimiento también cerrarán su primera fase del Campeonato de Gipuzkoa individual este viernes con varios partidos a domicilio. Segurola se enfrentará en Zarautz, en el frontón Aritzbatalde, a Rezabal del club Ospele de Orio; Arriola lo hará en Bergara ante Garitano; y Acha jugará en el Frontoi Txiki de Azpeitia contra el local Goenaga.

Por último, los infantiles de rendimiento del Club Deportivo Eibar comenzarán la próxima semana la segunda fase del Campeonato de Gipuzkoa, en la modalidad Mendebaldeko, en la que competirán los clubes de la cuenca del Deba. Con la moral en alza y una generación que sigue demostrando talento y ambición, la sección de pelota del Depor afronta con ilusión los próximos retos, en una temporada que ya ha comenzado dejando momentos memorables para el club eibarrés.