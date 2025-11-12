Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La dupla cadete del CDE formada por Gil y Amillategi conquistó la txapela del Campeonato de mano parejas de Gipuzkoa en Oiartzun. PILOTA ESKOLA

Eibar

Amillategi y Gil conquistan la txapela de mano parejas cadete de Gipuzkoa

La Pilota Eskola del Club Deportivo Eibar celebra su gran triunfo y encara un intenso fin de semana con partidos en el Astelena y fuera desde este viernes

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

La Pilota Eskola del Club Deportivo Eibar vive días de enorme satisfacción tras el brillante logro de su pareja cadete, formada por Amillategi y ... Gil, que el pasado domingo se proclamó campeona de Gipuzkoa de mano parejas en categoría cadete de segunda. La gran final, disputada en el emblemático frontón Madalensoro de Oiartzun, coronó a los eibarreses como los mejores del torneo tras imponerse con autoridad por 12-22 a la pareja de Hernani. Con este triunfo, Amillategi y Gil pusieron el broche de oro a un campeonato sobresaliente, en el que se mostraron intratables de principio a fin, ganando todos sus partidos de la liguilla y las eliminatorias. La txapela conquistada supone un merecido reconocimiento a su esfuerzo, la constancia y la compenetración de una pareja que ha demostrado una madurez deportiva envidiable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amillategi y Gil conquistan la txapela de mano parejas cadete de Gipuzkoa

Amillategi y Gil conquistan la txapela de mano parejas cadete de Gipuzkoa