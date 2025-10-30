Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar consiguió el miércoles en la primera ronda de la Copa del Rey su primer triunfo a domicilio, y quiere aprovecharlo en Almería. SD EIBAR

Eibar

El Almería espera a un Eibar reforzado

La victoria por 2-4 ante el Náxara en Copa del Rey supone el primer triunfo de los de San José a domicilio, que vuelven a viajar para enfrentarse a un equipo en racha

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

La Copa del Rey ha traído algo más que una clasificación para el Eibar: oxígeno, alivio y, sobre todo, un punto de inflexión que ... puede ser clave. El triunfo por 2-4 del miércoles frente al Náxara no solo certificó el pase a la segunda ronda, sino que supuso la primera victoria de la temporada lejos de Ipurua. Una barrera psicológica que el conjunto de Beñat San José necesitaba derribar para mirar al futuro inmediato con más convicción.

