El Almería espera a un Eibar reforzado

La Copa del Rey ha traído algo más que una clasificación para el Eibar: oxígeno, alivio y, sobre todo, un punto de inflexión que ... puede ser clave. El triunfo por 2-4 del miércoles frente al Náxara no solo certificó el pase a la segunda ronda, sino que supuso la primera victoria de la temporada lejos de Ipurua. Una barrera psicológica que el conjunto de Beñat San José necesitaba derribar para mirar al futuro inmediato con más convicción.

Porque hasta ahora el guion era claro: personalidad y puntos en casa, dudas y frustración lejos de Ipurua. A la espera de que la liga confirme si la dinámica cambia, la Copa permitió ver a un equipo capaz de mandar, sufrir cuando tocó y resolver con eficacia. Y ese es el tipo de impulso que puede transformar un bache en una reacción.

El encuentro en Haro dejó señales positivas más allá del marcador. Martón volvió a exhibir su olfato goleador, Aleix asumió galones en la creación, Toni Villa firmó un gol y provocó otro, y Nolaskoain estrenó su cuenta de este curso. Además, bajo palos, el debutante Luis López respondió con solvencia, una garantía rotatoria que suma valor en una plantilla que quiere crecer desde la competencia interna.

Pero quizás la imagen más potente fue la actitud colectiva. A pesar de que el Náxara recortó distancias y apretó en el tramo final, los armeros mantuvieron la calma para cerrar la noche con un gol de Bautista que afianzó el pase a la segunda ronda. El mensaje quedó claro: este equipo quiere caminar hacia adelante, no hacia atrás.

Tras el triunfo, el equipo volvió inmediatamente al trabajo. Este jueves sesión de recuperación; este viernes, a las 10.00 horas, entrenamiento a puerta cerrada en Areitio para ultimar detalles antes del viaje a tierras andaluzas.

Si el Eibar quiere confirmar que la victoria copera marca un punto de inflexión, tendrá que demostrarlo en uno de los escenarios más exigentes posibles. Este sábado, a las 21.00 horas, el UD Almería Stadium será testigo de un duelo entre tendencias opuestas: el Almería llega en plena ascensión, tercero con 19 puntos, y con una racha imponente de siete partidos consecutivos sin perder —cinco victorias y dos empates entre liga y Copa—.

El conjunto rojiblanco respira confianza, velocidad en ataque y automatismos bien engrasados. Es un equipo que ha aprendido a sufrir menos y decidir más arriba, y que está acercándose a la regularidad que exige pelear por volver a Primera División.

El desafío para el Eibar será enorme, pero no imposible. Los armeros saltarán al césped en la decimoquinta plaza, con 13 puntos y un margen de dos puntos con el descenso. Y aunque las sensaciones futbolísticas han sido mejores que los resultados, la clasificación empieza a apretar.

La visita a Almería no es solo un partido más: es la ocasión de demostrar que la victoria copera no fue un paréntesis, sino un punto de arranque. Beñat San José insiste en que el equipo necesita contundencia en áreas y continuidad en su agresividad con balón.

El vestuario lo sabe. El murmullo sobre la urgencia de puntuar fuera de casa ya era constante antes de Haro. Ahora, la victoria en el torneo del KO ha despejado la garganta: ya no se habla desde el deseo, sino desde la certeza de que es posible.

El Eibar viaja con ganas, con aire fresco y con el recuerdo reciente de un triunfo necesario. Ahora debe convertirlo en tendencia. Porque la Copa ha encendido la chispa; la liga debe convertirla en fuego.