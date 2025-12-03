Aleix Garrido, Alkain y Jair Amador, los integrantes de la enfermería armera

M. R. EIBAR. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Eibar encara el tramo final de una semana decisiva con un parte médico que no invita al optimismo. Tras disputar el miércoles la segunda ronda de la Copa del Rey en Pontevedra, el equipo de Beñat San José regresará hoy a la actividad con tres bajas relevantes confirmadas, justo antes de preparar el importante duelo liguero del domingo en Ipurua ante la Cultural Leonesa.

El club ha comunicado el estado de los jugadores afectados en los últimos entrenamientos, una lista que encabeza Jair Amador. El central sufre una rotura en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, una lesión que lo apartará de los terrenos de juego durante varias semanas. Su ausencia supone un contratiempo para una defensa ya castigada por errores y falta de solidez en las últimas jornadas.

Tampoco podrá estar disponible Xeber Alkain, aquejado de molestias musculares en el aductor derecho. El extremo guipuzcoano, habitual recurso ofensivo por su verticalidad y capacidad de desborde, se perderá los próximos compromisos mientras avanza en su proceso de recuperación. Su baja deja al Eibar con menos alternativas en las bandas en un momento en el que el equipo necesita recuperar gol y profundidad. Lo bueno es el regreso de Adu Ares, que llega a tiempo para cubrir la ausencia.

La lista de problemas se completa con Aleix Garrido, que presenta molestias en la musculatura abdominal oblicua. El mediocentro catalán venía siendo una de las piezas más importantes en la sala de máquinas armera, encadenando titularidades y aportando fluidez con balón. Su ausencia obliga a San José y su cuerpo técnico a modificar mecanismos en una zona clave en la que el equipo ha encontrado dificultades de continuidad en las últimas semanas.