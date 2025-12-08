El alcalde de Eibar vuelve a exigir más refuerzos policiales

Jon Iraola ha mostrado públicamente su preocupación por los últimos datos de delincuencia registrados en el municipio y ha anunciado que volverá a solicitar ... más efectivos de la Ertzaintza para la comisaría de la ciudad. Lo hará en los próximos días, en una reunión que mantendrá en Eibar con el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, con el objetivo de analizar a fondo la situación y estudiar medidas concretas.

Según la información facilitada por la propia Ertzaintza, los delitos contra la propiedad continúan siendo el principal desafío para la seguridad en Eibar. Hurtos, robos y otros incidentes de carácter patrimonial concentran buena parte de las infracciones penales conocidas en lo que va de año, una tendencia que preocupa al gobierno municipal tanto por su impacto objetivo como por la sensación de inseguridad que genera entre la ciudadanía. «Como alcalde lo que me corresponde es analizar debidamente la información de que disponemos y, a partir de ahí, tomar las medidas oportunas y necesarias, siempre en coordinación con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, competente en la materia», ha señalado Iraola. El regidor ha subrayado que buena parte de estos hechos se atribuyen a «un reducido grupo de personas multireincidentes», sobre las que, según ha remarcado, Policía Local y Ertzaintza vienen centrando sus esfuerzos «desde hace ya tiempo».

El alcalde ha explicado que ya trasladó su inquietud al consejero Zupiria y que la reunión prevista servirá para abordar dos cuestiones clave: por un lado, si los medios humanos con los que cuentan actualmente los cuerpos policiales son suficientes para revertir la tendencia al alza de los delitos contra la propiedad; por otro, si las estrategias y dispositivos que se están aplicando son las más adecuadas a la luz de los últimos datos. «Creo que es una reflexión inaplazable», ha afirmado Iraola.

El Ayuntamiento eibarrés trabaja en la elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia

No es la primera vez que el primer edil reclama más recursos. Desde hace meses viene solicitando al departamento de Seguridad un incremento de efectivos para la Ertzainetxea de Eibar, entendiendo que la evolución de las cifras de delincuencia justifica un refuerzo policial que «responda a la situación y a los datos objetivos que estamos teniendo en el municipio». El encuentro con el consejero será, de nuevo, el escenario para reiterar esta demanda.

Pese a esta insistencia, el alcalde ha querido poner en valor el trabajo diario de los cuerpos de seguridad. «De la misma forma que valoramos muy positivamente la labor de la Ertzaintza y la coordinación con la Policía Local en el día a día, esperamos que esta nueva cita se traduzca en medidas concretas que refuercen la seguridad en nuestra ciudad», ha subrayado.

Iraola ha aprovechado también para lanzar un mensaje directo a la ciudadanía. «La seguridad es y seguirá siendo una de mis máximas prioridades. Como eibarrés, comparto la preocupación de mis vecinos y vecinas, y mi compromiso es seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para garantizar que Eibar siga siendo segura y que nos sintamos seguros y seguras», ha declarado.

El alcalde ha recordado, además, el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en materia de seguridad pública. La Policía Local cuenta en la actualidad con una plantilla de 53 agentes, «mayor que la de otros municipios similares de Gipuzkoa», algo que, según Iraola, refleja la apuesta municipal por «mantener un nivel adecuado de seguridad» en la ciudad.

Más allá de los números, el regidor ha defendido un modelo de policía cercana, visible y accesible. «Apuesto por una mayor presencia policial en la calle y por un modelo de policía de proximidad. La ciudadanía necesita ver a la policía a pie, en la calle, a su servicio», ha asegurado. En esta línea, el Ayuntamiento ha iniciado ya el proceso de selección de cuatro auzozainak, figuras de referencia en los barrios que reforzarán las labores de prevención, mediación y seguridad en contacto directo con los vecinos y vecinas.

El propio alcalde ha explicado que la demanda de estos agentes de barrio ha surgido con fuerza en las reuniones vecinales que el gobierno municipal viene celebrando en diferentes zonas de la ciudad. «La ciudadanía pide presencia, escucha y respuesta rápida ante los problemas del día a día. Los auzozainak serán una herramienta importante para ello», ha destacado.

Junto a las medidas de refuerzo humano y organizativo, el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia. Este documento partirá de un diagnóstico actualizado de la situación para definir una hoja de ruta con objetivos, prioridades y líneas de actuación a medio plazo. La idea, según ha adelantado Iraola, es tomar decisiones «eficaces y acordes a las necesidades reales de la ciudad», integrando tanto la dimensión policial como las políticas preventivas y de convivencia.

Modernizar medios

La modernización de los medios tecnológicos será otro de los pilares de esta estrategia. El Consistorio está ya inmerso en un «ambicioso proyecto transversal», con la implicación de distintas áreas municipales, que contempla la instalación de cámaras de tráfico y seguridad en numerosos puntos estratégicos del municipio. El objetivo es mejorar la vigilancia general, facilitar la gestión de incidentes, apoyar el trabajo policial y reforzar la capacidad de reacción ante delitos o situaciones de riesgo.

El alcalde ha insistido en que todas estas medidas —refuerzo de efectivos, proximidad policial, planificación estratégica y nuevas tecnologías— deben entenderse como partes de un mismo esfuerzo global para garantizar que Eibar siga siendo una ciudad segura y habitable. «No se trata solo de responder a unos datos coyunturales, sino de construir un modelo de seguridad estable, coordinado y cercano a la ciudadanía»,