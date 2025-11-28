Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Representantes de EAJ-PNV de Elgoibar y Mendaro en el lugar de Altzola en el que está previsto que arranque el bidegorri a Mendaro. EAJ-PNV

Bajo Deba

EAJ-PNV de Debabarrena reafirma su compromiso con el bidegorri que conectará Elgoibar y Mendaro

El proyecto de las cuentas forales ya prevé ejecutar el tramo de San Antolín a Altzola y el inicio de los trabajos técnicos para el desarrollo futuro del tramo Altzola-Mendaro

Jabi Leon

DEBABARRENA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

EAJ-PNV de Debabarrena ha manifestado que mantiene su «firme compromiso con el bidegorri que conectará las localidades de Elgoibar y Mendaro»; un proyecto que los jeltzales de ambas localidades han impulsado desde el primer momento y que recogieron de forma explícita en sus respectivos programas electorales.

De hecho, EAJ-PNV de Debabarrena avanza que «el proyecto del tramo Altzola-Mendaro aparece ya en el proyecto de presupuestos forales, garantizando el inicio de los trabajos técnicos necesarios para su desarrollo futuro».

Además, añaden, el proyecto presupuestario diseñado por el Ejecutivo foral para 2026 «también contempla la construcción del vial que permitirá enlazar con las antiguas vías que se destinarán a bidegorri en el tramo San Antolín-Altzola; primera pieza indispensable para conectar todo Elgoibar y completar, paso a paso, una vía ciclable y peatonal que seguirá con la unión de la comarca, uniendo Ermua con Mendaro».

La formación jeltzale subraya que los citados avances no son fruto de la improvisación, sino el resultado de un trabajo serio, constante y comprometido: «Lo dijimos en campaña, lo plasmamos en nuestros programas y lo estamos defendiendo allí donde corresponde», indican desde EAJ-PNV, consciente de que «en los últimos meses cada vez más personas están reconociendo la importancia de este proyecto y lo hacen suyo, lo que refuerza la necesidad de seguir avanzando».

Sin embargo, los jeltzales destacan que «nada de esto está garantizado hasta que se aprueben los presupuestos forales». Por ello, apelan a la responsabilidad de todos los actores políticos: «Más allá del 'no por el no' a los que algunos nos tienen acostumbrados, lo que está en juego no es un simple titular, sino la movilidad, la seguridad y la cohesión de nuestros pueblos», señalan.

EAJ-PNV de Debabarrena está convencido de que el bidegorri Elgoibar-Mendaro es «una oportunidad real para la comarca» y se compromete a seguir defendiendo el proyecto «trabajando, desde el diálogo y el compromiso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EAJ-PNV de Debabarrena reafirma su compromiso con el bidegorri que conectará Elgoibar y Mendaro

EAJ-PNV de Debabarrena reafirma su compromiso con el bidegorri que conectará Elgoibar y Mendaro