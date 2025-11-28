EAJ-PNV de Debabarrena reafirma su compromiso con el bidegorri que conectará Elgoibar y Mendaro

Representantes de EAJ-PNV de Elgoibar y Mendaro en el lugar de Altzola en el que está previsto que arranque el bidegorri a Mendaro.

EAJ-PNV de Debabarrena ha manifestado que mantiene su «firme compromiso con el bidegorri que conectará las localidades de Elgoibar y Mendaro»; un proyecto que los jeltzales de ambas localidades han impulsado desde el primer momento y que recogieron de forma explícita en sus respectivos programas electorales.

De hecho, EAJ-PNV de Debabarrena avanza que «el proyecto del tramo Altzola-Mendaro aparece ya en el proyecto de presupuestos forales, garantizando el inicio de los trabajos técnicos necesarios para su desarrollo futuro».

Además, añaden, el proyecto presupuestario diseñado por el Ejecutivo foral para 2026 «también contempla la construcción del vial que permitirá enlazar con las antiguas vías que se destinarán a bidegorri en el tramo San Antolín-Altzola; primera pieza indispensable para conectar todo Elgoibar y completar, paso a paso, una vía ciclable y peatonal que seguirá con la unión de la comarca, uniendo Ermua con Mendaro».

La formación jeltzale subraya que los citados avances no son fruto de la improvisación, sino el resultado de un trabajo serio, constante y comprometido: «Lo dijimos en campaña, lo plasmamos en nuestros programas y lo estamos defendiendo allí donde corresponde», indican desde EAJ-PNV, consciente de que «en los últimos meses cada vez más personas están reconociendo la importancia de este proyecto y lo hacen suyo, lo que refuerza la necesidad de seguir avanzando».

Sin embargo, los jeltzales destacan que «nada de esto está garantizado hasta que se aprueben los presupuestos forales». Por ello, apelan a la responsabilidad de todos los actores políticos: «Más allá del 'no por el no' a los que algunos nos tienen acostumbrados, lo que está en juego no es un simple titular, sino la movilidad, la seguridad y la cohesión de nuestros pueblos», señalan.

EAJ-PNV de Debabarrena está convencido de que el bidegorri Elgoibar-Mendaro es «una oportunidad real para la comarca» y se compromete a seguir defendiendo el proyecto «trabajando, desde el diálogo y el compromiso».