Las diez noticias clave de la jornada
Lance del derbi entre el 'Haundi' y el Mutriku del pasado sábado. LEON

Bajo Deba

Los dos derbis comarcales de la División de Honor del fútbol regional terminan en tablas

El Mutriku sumó un punto en Mintxeta y el Amaikak Bat hizo lo propio en Unbe

Jabi Leon

debabarrena.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

La novena jornada de Liga disputada el fin de semana deparó una situación inédita para los equipos de la comarca que militan en la División de Honor masculina. Por primera vez, cuatro conjuntos de Debabarrena se enfrentaron entre si en una jornada, lo que dio lugar a dos derbis comarcales.

A nivel deportivo, ambos encuentros terminaron con el mismo resultado: 1-1.

En el estadio elgoibartarra de Mintxeta el Mutriku no se lo puso fácil al 'Haundi', que se quedó con un jugador menos mediada la primera parte. Los mutrikuarras aprovecharon su superioridad numérica y en la segunda mitad se adelantaron en el marcador. Sin embargo, el árbitro expulsó a un jugador visitante y los elgoibartarras fueron capaces de nivelar la contienda.

Por su parte, el Amaikak Bat de Deba se trajo un empate de su visita al Urki eibarrés.

De todos modos, el punto conseguido esta jornada no alivia la delicada situación del Urki (14º con 10 puntos) ni, menos aún, la del Amaikak Bat y el Mutriku, que con 8 puntos ocupan los puestos 15º y 16º y solo tienen dos puntos de renta respecto al Euskalduna Andoaindarra y el Deusto, los equipos que comparten el último puesto de la tabla.

El 'Haundi' femenino

Las chicas del Club Deportivo Elgoibar (8º con 13 puntos), el único equipo de la comarca que milita esta temporada en la División de Honor femenina, tampoco pudieron pasar del empate (1-1) en el partido que jugaron en su feudo de Mintxeta ante el Intxaurdi (4º con 15 puntos).

