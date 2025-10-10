Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Deba

El VII Mercado Solidario se celebrará hoy con nueve entidades que compartirán sus proyectos

Jabi Leon

deba.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Plaza Zaharra de Deba acogerá entre las 11.00 y las 14.00 horas de este sábado el VII Mercado Solidario que se organiza en el marco de las Jornadas de Cooperación para el Desarrollo de la localidad y con el objetivo de «sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la cooperación internacional y la solidaridad».

Al igual que en las ediciones precedentes, el Mercado Solidario (en caso de lluvia se trasladará al paseo cubierto) reunirá a una amplia variedad de organizaciones y colectivos comprometidos con el comercio justo, la cooperación al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

Una vez más, quienes se acerquen hasta el recinto podrán adquirir productos de comercio justo, artesanía y otros bienes solidarios; así como conocer de primera mano los proyectos humanitarios que las organizaciones participantes están llevando a cabo en diferentes partes del mundo.

Este año son nueve las entidades que tomarán parte en el Mercado Solidario de Deba: Salvamento Marítimo Humanitario, Lumaltik, Kooperazio Taldea (Parroquia), Fundación Agua de Coco, Zaporeak, El Salvador Elkartasuna, Debako Liburu Solidario Taldea, Deba-Palestina Herri Ekimena e ICLI (Ingeniería para la Cooperación). Todas ellas compartirán sus experiencias y proyectos, invitando a la ciudadanía a involucrarse en la lucha por la justicia social y los derechos humanos.

Mañana, cine

El programa de las Jornadas de Cooperación para el Desarrollo de se completará con la proyección de 'No Other Land'; un documental palestino que aborda los esfuerzos humanitarios en zonas de conflicto. Dicha película se podrá ver mañana (a las 19.00 horas) en Kultur Elkartea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El VII Mercado Solidario se celebrará hoy con nueve entidades que compartirán sus proyectos