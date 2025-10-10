El VII Mercado Solidario se celebrará hoy con nueve entidades que compartirán sus proyectos

Jabi Leon deba. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Plaza Zaharra de Deba acogerá entre las 11.00 y las 14.00 horas de este sábado el VII Mercado Solidario que se organiza en el marco de las Jornadas de Cooperación para el Desarrollo de la localidad y con el objetivo de «sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la cooperación internacional y la solidaridad».

Al igual que en las ediciones precedentes, el Mercado Solidario (en caso de lluvia se trasladará al paseo cubierto) reunirá a una amplia variedad de organizaciones y colectivos comprometidos con el comercio justo, la cooperación al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

Una vez más, quienes se acerquen hasta el recinto podrán adquirir productos de comercio justo, artesanía y otros bienes solidarios; así como conocer de primera mano los proyectos humanitarios que las organizaciones participantes están llevando a cabo en diferentes partes del mundo.

Este año son nueve las entidades que tomarán parte en el Mercado Solidario de Deba: Salvamento Marítimo Humanitario, Lumaltik, Kooperazio Taldea (Parroquia), Fundación Agua de Coco, Zaporeak, El Salvador Elkartasuna, Debako Liburu Solidario Taldea, Deba-Palestina Herri Ekimena e ICLI (Ingeniería para la Cooperación). Todas ellas compartirán sus experiencias y proyectos, invitando a la ciudadanía a involucrarse en la lucha por la justicia social y los derechos humanos.

Mañana, cine

El programa de las Jornadas de Cooperación para el Desarrollo de se completará con la proyección de 'No Other Land'; un documental palestino que aborda los esfuerzos humanitarios en zonas de conflicto. Dicha película se podrá ver mañana (a las 19.00 horas) en Kultur Elkartea.