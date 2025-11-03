Los trabajos para reubicar el transformador de Iberdrola soterrado en Gudarien plaza «avanzan según lo previsto»

El Ayuntamiento comunica que las obras que Iberdrola puso en marcha el 9 de septiembre con el objetivo de trasladar al edificio de la vieja estación el transformador eléctrico que hasta ahora ha estado ubicado en el subsuelo de Gudarien plaza «avanzan a buen ritmo y dentro del calendario previsto» por lo que, si no surge ningún imprevisto, estarán listos «a principios del año que viene».

Según explican desde el Consistorio debarra, en estos momentos «ya se ha completado la construcción de la solera sobre la que se ubicará el transformador, situada junto a la antigua estación, lo que supone un hito clave en esta actuación largamente esperada por la ciudadanía».

No en vano, los responsables municipales consideran que este proyecto es «estratégico» para el pueblo; toda vez que «permitirá dar solución definitiva a un problema que afectaba al municipio desde hace más de 30 años: los cortes de suministro eléctrico recurrentes durante las mareas vivas, que sufrían más de 580 personas abonadas».

Esto es así porque «la causa principal de esos cortes en el suministro eléctrico era la ubicación del transformador, soterrado en Gudarien Plaza y expuesto a la entrada de agua».

El coste será asumido, íntegramente, por Iberdrola.