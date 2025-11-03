Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Espacio en el que se reubicará el transformador. UDALA

Deba

Los trabajos para reubicar el transformador de Iberdrola soterrado en Gudarien plaza «avanzan según lo previsto»

La nueva solera sobre la que se ubicará el aparato está lista junto a la antigua estación

J. L.

deba.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

El Ayuntamiento comunica que las obras que Iberdrola puso en marcha el 9 de septiembre con el objetivo de trasladar al edificio de la vieja estación el transformador eléctrico que hasta ahora ha estado ubicado en el subsuelo de Gudarien plaza «avanzan a buen ritmo y dentro del calendario previsto» por lo que, si no surge ningún imprevisto, estarán listos «a principios del año que viene».

Según explican desde el Consistorio debarra, en estos momentos «ya se ha completado la construcción de la solera sobre la que se ubicará el transformador, situada junto a la antigua estación, lo que supone un hito clave en esta actuación largamente esperada por la ciudadanía».

No en vano, los responsables municipales consideran que este proyecto es «estratégico» para el pueblo; toda vez que «permitirá dar solución definitiva a un problema que afectaba al municipio desde hace más de 30 años: los cortes de suministro eléctrico recurrentes durante las mareas vivas, que sufrían más de 580 personas abonadas».

Esto es así porque «la causa principal de esos cortes en el suministro eléctrico era la ubicación del transformador, soterrado en Gudarien Plaza y expuesto a la entrada de agua».

El coste será asumido, íntegramente, por Iberdrola.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los trabajos para reubicar el transformador de Iberdrola soterrado en Gudarien plaza «avanzan según lo previsto»

Los trabajos para reubicar el transformador de Iberdrola soterrado en Gudarien plaza «avanzan según lo previsto»