La tómbola de Cáritas vende los 35.000 boletos puestos a la venta

La tómbola de Cáritas ha vuelto a ser un nuevo éxito en Deba ya que, un año más, se han vendido los 35.000 boletos preparados,y repartidos lo 35 jamones y los 3.558 premios directos. Además, y como es habitual este viernes, día 22, se celebrará el sorteo especial, con 104 premios, «gracias a la colaboración de entidades, restaurantes, tiendas... en el que participarán todos los boletos comprados», recuerdan desde Cáritas, que un año más se muestran muy agradecidos por la acogida que han tenido. «En la compra de los boletos participan tanto la gente de Deba, como veraneantes así como gente de la zona que nos visita», subrayan.

La tómbola solidaria de Cáritas, destinada a recaudar fondos para familias y personas en situación de vulnerabilidad, ha cumplido este año su novena edición. Se puso en marcha el pasado día 8 y en menos de dos semanas ya se han agotado todos los boletos puestos a la venta. Desde Cáritas Deba se comprometen «como siempre a que destinar los beneficios adecuadamente en pro de la gente necesitada del pueblo».