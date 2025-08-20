Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Algunos de los premios repartidos por Cáritas.

Deba

La tómbola de Cáritas vende los 35.000 boletos puestos a la venta

Este viernes se llevará a cabo el sorteo especial con todas las papeletas vendidas

A. U.

DebA.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

La tómbola de Cáritas ha vuelto a ser un nuevo éxito en Deba ya que, un año más, se han vendido los 35.000 boletos preparados,y repartidos lo 35 jamones y los 3.558 premios directos. Además, y como es habitual este viernes, día 22, se celebrará el sorteo especial, con 104 premios, «gracias a la colaboración de entidades, restaurantes, tiendas... en el que participarán todos los boletos comprados», recuerdan desde Cáritas, que un año más se muestran muy agradecidos por la acogida que han tenido. «En la compra de los boletos participan tanto la gente de Deba, como veraneantes así como gente de la zona que nos visita», subrayan.

La tómbola solidaria de Cáritas, destinada a recaudar fondos para familias y personas en situación de vulnerabilidad, ha cumplido este año su novena edición. Se puso en marcha el pasado día 8 y en menos de dos semanas ya se han agotado todos los boletos puestos a la venta. Desde Cáritas Deba se comprometen «como siempre a que destinar los beneficios adecuadamente en pro de la gente necesitada del pueblo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tómbola de Cáritas vende los 35.000 boletos puestos a la venta

La tómbola de Cáritas vende los 35.000 boletos puestos a la venta