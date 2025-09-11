Un taller enseñará a descubrir el sistema de calefacción más adecuado para cada vivienda

J.LEON deba. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Kultur Elkartea de Deba acogerá el día 23 de septiembre (18:30 horas) un taller práctico organizado por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el fin de enseñar a la ciudadanía a descubrir cuál es el sistema de calefacción más adecuado para cada vivienda.

Las personas interesadas en participar en este taller, organizado a través de la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa, en el marco del programa Energia Argitu y con la colaboración del Ayuntamiento de Deba, deben inscribirse antes del día 22 de este mes. Para ello, pueden enviar un mensaje a la dirección energiabulegoa@gipuzkoa.eus o llamar al número 628 532 303 (de lunes a viernes y de 9:00 a 17:00 horas).

Según explican desde el departamento foral de Sostenibilidad, «aunque cada cierto tiempo se ponga de moda un tipo concreto de sistema de calefacción, lo cierto es que para saber cuál es el sistema más eficiente se deben analizarse varios aspectos como el tipo de vivienda, los aparatos o tuberías ya instaladas o el uso que se hace de la vivienda».

Por ello, con el taller organizado para el día 23 de este mes en Deba s se pretende «que la ciudadanía salga con algunas nociones claras sobre el tema y adquiera los criterios básicos necesarios sobre los diferentes sistemas de calefacción para no tomar decisiones influidas por las novedades del mercado».