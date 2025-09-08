'It should't rain tomorrow', de la portuguesa María Trigo, mejor película del XVIII festival Animadeba

Después de cuatro intensas jornadas, el XVIII Festival Internacional de Cine de Animación Animadeba bajó el telón la noche del pasado sábado. Y lo hizo ... con una fiesta de clausura que sirvió para conocer los trabajos y cineastas galardonados en la edición del 2025, en la que el festival de animación más relevante de Euskadi ha alcanzado la mayoría de edad.

En lo referente a los trabajos premiados en el 18º festival Animadeba, el gran vencedor ha sido 'It shouldn't rain tomorrow'; un cortometraje presentado por la directora portuguesa María Trigo que se ha hecho con el premio a la mejor película de la Sección Oficial del festival.

Según la valoración del jurado, la directora de esta obra «consigue con los mínimos elementos gráficos, sonoros y narrativos, aplicados en ligeras pinceladas, adentrarnos en la última etapa de la vida». A su juicio, «el trazo de dibujo que deja su huella sin desaparecer sugiere la despedida de cada acción cotidiana».

Por otro lado, el cortometraje iraní 'Holy Heavêness', dirigido por Farnoosh Abedi, Negah Khezre Fardyardad y Mohammad Ghaffari, ha logrado una mención especial del festival «por la enorme ternura mostrada a través de la metáfora del anciano padre-bebé, que conmueve y emociona por su crudeza realista».

El premio al mejor guion se lo ha llevado el film francés 'Sulaimani'; un trabajo de Vinnie Ann Bose que en opinión del jurado «nos sumerge escena tras escena en las diferentes capas de conflicto que genera la migración»; mientras que la película española 'Mater Benefacta', de Anna Solanas y Marc Riba, ha logrado una mención especial en guion «porque permite visibilizar con un guión franco y sin artilugios la denuncia de las atrocidades cometidas en el robo y venta de bebés por parte de la iglesia católica».

Para finalizar, el premio del público de la Sección Oficial del XVIII Festival Animadeba ha sido para el cortometraje ruso 'Out there', de los directores Evgeniy Golovin y Alexander Afonasyev.

En la sección Nuevos Realizadores EHU, el premio a mejor película se lo ha llevado 'The peel', de NanTung Lin; al mismo tiempo que 'My wonderful life', de Calleen Koh, ha logrado una mención especial.

En el apartado Work In Progress, el premio al mejor proyecto profesional ha sido para 'Azurmendi loreak', de Aitor Altuna y Uxue Bereciartua; mientras que el premio al mejor proyecto de nuevos talentos ha ido a parar a 'Hijas de acracia' de○Elia Serrano.

Por último, la película 'Ikasle prekario baten amets frustratuak', de Libe Amas, se ha hecho con el Premio Berria al mejor trabajo en Euskera del festival, que ha reconocido la trayectoria de Begoña Vicario con el Premio EITB y del cineasta holandés Michaël Dudok De Wit con el Premio de Honor.