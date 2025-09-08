Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Organizadores, patrocinadores y galardonados en el festival, tras la entrega de premios de la 18ª edición de Animadeba. NERE ORIA

Deba

'It should't rain tomorrow', de la portuguesa María Trigo, mejor película del XVIII festival Animadeba

El cortometraje iraní 'Holy Heavêness' obtiene una Mención Especial, el francés 'Sulaimani' el premio al mejor guion y el film ruso 'Out there' el premio del público

Jabi Leon

Deba

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

Después de cuatro intensas jornadas, el XVIII Festival Internacional de Cine de Animación Animadeba bajó el telón la noche del pasado sábado. Y lo hizo ... con una fiesta de clausura que sirvió para conocer los trabajos y cineastas galardonados en la edición del 2025, en la que el festival de animación más relevante de Euskadi ha alcanzado la mayoría de edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'It should't rain tomorrow', de la portuguesa María Trigo, mejor película del XVIII festival Animadeba

&#039;It should&#039;t rain tomorrow&#039;, de la portuguesa María Trigo, mejor película del XVIII festival Animadeba