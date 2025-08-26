Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sábado acaba el plazo para recoger los premios del sorteo final de la tómbola de Cáritas

J. L.

deba.

Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

La Parroquia de Deba recuerda al conjunto de la ciudadanía que este próximo sábado, día 30 de agosto, termina el plazo para recoger los premios del sorteo final de la tómbola solidaria de Cáritas, que se llevó a cabo el día 22 de este mes.

Los boletos agraciados en el sorteo que no aparezcan para el próximo sábado dejarán de tener validez y a partir del día siguiente los premios que no hayan sido recogidos serán para los boletos con los números de reserva correspondientes.

Desde la Parroquia debarra explican que «los boletos premiados se pueden entregar de 17.00 a 19.00 horas los días laborables y de 12.00 a 14.00 horas los días festivos»; con la particularidad de que «del 31 de agosto al 7 de septiembre se entregarán los premios para los números de reserva».

La de este verano ha sido la novena edición de la tómbola solidaria organizada por Cáritas de Deba con el objetivo de recaudar fondos para las personas y familias más necesitadas de la localidad.

Al igual que en los años anteriores la tómbola solidaria de Cáritas ha vendido este verano todos los boletos que puso a la venta (un total de 35.000), entregando 35 jamones y más de 3.500 premios; entre ellos los 104 que se sortearon el pasado día 22 de agosto.

