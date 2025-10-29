Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deba

El Pleno aborda hoy la compra del cine Zubelzu, un escudo para la Policía Municipal y las ordenanzas fiscales de 2026

J. L.

deba.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

La corporación de Deba celebrará esta tarde (a las 19.00 horas) el Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, en el que se abordarán varios temas de relevancia.

Según se recoge en el orden del día facilitado, la reunión se pondrá en marcha con el habitual control de los decretos de Alcaldía y continuará con la aprobación, si procede, de las ordenanzas fiscales para el próximo año.

Seguidamente se someterán a votación el escudo de la Policía Municipal; el convenio que encomienda la gestión del plan comarcal de empleo de este año al Ayuntamiento de Elgoibar; la declaración que realizará la Comisión de Convivencia el 10 de noviembre con motivo de la celebración del Día de la Memoria; y la declaración institucional del 25 de noviembre.

Para finalizar la sesión los representantes municipales votarán el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y la propiedad del cine Zubelzu para que el Consistorio compre el viejo equipamiento cultural por 1,1 millones de euros.

