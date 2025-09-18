La parada de autobús del Instituto Mendata se reubica junto a la plaza Simón Berasaluze

Jabi Leon deba. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

El Ayuntamiento de Deba comunica al conjunto de la ciudadanía que «debido a los problemas de tráfico ocasionados por el autobús de grandes dimensiones que se utiliza para el transporte escolar del Instituto de Educación Secundaria Mendata, se ha decidido modificar la ubicación de la parada de dicho servicio».

Según explican desde el Consistorio debarra, dicha medida «responde a la necesidad de reducir el impacto del autobús en la circulación de la zona de acceso a las escuelas, especialmente durante las horas punta».

Así las cosas, en adelante la nueva parada se ubicará «en la calle Lersundi, junto a la Plaza Simón Besazaluze». Con este cambio se pretende «mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de la vía, sin afectar el desarrollo de las actividades escolares».

Los responsables municipales consideran importante subrayar que la modificación «sólo afectará al alumnado del Instituto Mendata»; toda vez que las y los estudiantes del Colegio Luzaro, que usan un autobús más pequeño, «continuarán con la misma parada y el mismo servicio que hasta ahora, sin ninguna alteración».

El cambio realizado busca «mejorar la circulación y la seguridad en la zona, así como optimizar el servicio de transporte escolar».