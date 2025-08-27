Organizan un taller infantil para aprender a crear animaciones con una linterna

La localidad de Deba acogerá del 3 al 6 de septiembre el XVIII Festival Internacional de Cine de Animación Animadeba; un evento que volverá a ofrecer a las personas aficionadas la posibilidad de disfrutar con numerosas actividades.

Como es habitual, en el programa del festival de este año no faltarán las novedades, como un curioso taller infantil que ofrecerá a las niñas y los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 8 años la posibilidad de aprender a crear animaciones con una linterna.

Dicho taller es gratuito y se llevará a cabo el 4 de septiembre en el palacio Agirre. Eso sí, las niñas y los niños que deseen participar deben apuntarse previamente a través de la web www.eventbrite.es (habrá dos sesiones, de 10.00 a 11.00 y de 11.00 a 12.00 horas).

Último concierto de verano

El programa de los XLII Conciertos de Verano de Deba llegará esta tarde a su fin con un nuevo e interesante espectáculo musical que dará comienzo a las 20.00 horas en el claustro de la iglesia Santa María.

El recital que cerrará los Conciertos de Verano de 2025 correrá a cargo de la soprano Jone Martínez, que actuará acompañada al piano por Itxaso Sainz de la Maza.

Ambas artistas interpretarán un repertorio conformado por piezas clásicas en el majestuoso claustro debarra.

El evento es gratuito y está diseñado para que cualquier persona pueda disfrutar de la cultura y la música de calidad de una manera accesible.