Una oficina móvil posibilitará que 16 debarras puedan expedir o renovar su DNI o pasaporte en el pueblo el 26 de noviembre

Jabi Leon deba. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

La ciudadanía de Deba tendrá el 26 de noviembre la posibilidad de expedir o renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte sin necesidad de desplazarse fuera del municipio.

Esto es así porque el citado día una unidad móvil de la Policía Nacional acudirá hasta la localidad costera para facilitar la tramitación de ambos documentos en la propia villa.

Dicha oficina móvil se ubicará en la Plaza de los Fueros y estará en funcionamiento entre las 9.30 y las 13.00 horas.

Según explican desde el Consistorio debarra, «se ofrecerán un total de 16 citas para dicho día». Las personas interesadas en hacer uso del servicio pueden solicitar cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o llamando al número de teléfono al 943 192 840. Eso sí, «no se admitirá la solicitud de citas a través de WhatsApp ni de otros canales no oficiales».

Sea como fuere, en la unidad móvil que la Policía Nacional llevará el 26 de noviembre a Deba se podrán realizar los siguientes trámites: «Expedición o renovación del DNI y del pasaporte y activación del certificado electrónico del DNI».

El coste de cada DNI será de 12 euros y el del pasaporte de 30 euros, cantidad que deberá abonarse en efectivo el mismo día del trámite. La activación del certificado electrónico, en cambio, será un trámite gratuito.

Además, las personas que dispongan de título de familia numerosa estarán exentas del pago de las tasas, siempre que presenten la documentación correspondiente.