Las obras para «restaurar por completo y poner en valor» el Paseo Cubierto arrancan mañana

El Ayuntamiento de Deba ha anunciado que este lunes van a arrancar las obras relativas al proyecto promovido con el objetivo de restaurar y poner ... en valor el Paseo Cubierto; un emblemático y céntrico edificio que, una vez recuperado, albergará en unas condiciones dignas el mercado local y, al mismo tiempo, podrá ser utilizado como lugar de encuentro para la ciudadanía.

Adjudicado a la empresa Unebide Obras y Contratas, S.L., el proyecto que se va a empezar a ejecutar esta próxima semana está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea y supondrá una inversión de 354.821 euros (IVA incluido), que serán financiados por los fondos NextGenerationEU.

Aunque inicialmente las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, la empresa adjudicataria de los trabajos se compromete en su oferta a materializar el protyecto en tres meses y medio (105 días). En consecuencia, si las previsiones se cumplen, los trabajos para restaurar y poner en valor el Paseo Cubierto de Deba estarán listos hacia mediados del mes de marzo del próximo año.

Desde el Consistorio de la villa costera han mostrado su satisfacción por el inminente inicio de una actuación que califican de «estratégica para el municipio»; toda vez que «permitirá conservar y dar una nueva vida a uno de los edificios más singulares de Deba, construido originalmente en 1910».

Los trabajos previstos

La intervención que se va a poner en marcha en el Paseo Cubierto consistirá en «restaurar por completo el edificio, respetando su valor histórico y arquitectónico, y en prepararlo para que en el futuro pueda acoger un mercado cubierto moderno». Por ello, desde el Ayuntamiento subrayan que «no se trata solo de una mejora estética». Tanto es así que «también se solucionarán problemas estructurales y de accesibilidad, se limpiarán y rehabilitarán los elementos de piedra y hormigón, y se mejorará el sistema de evacuación de aguas».

En palabras de la alcaldesa, Alazne Txurruka, «este proyecto representa mucho más que una obra de rehabilitación. Es una apuesta por revitalizar nuestro centro urbano, fomentar el comercio local y recuperar un espacio con enorme valor sentimental e histórico para nuestros vecinos y vecinas».

La primera edil se congratula porque «gracias a los fondos europeos y al compromiso de la agencia de desarrollo comercal Debegesa y del Ayuntamiento, vamos a poder transformar este espacio en un punto de encuentro más vivo, dinámico y útil para la ciudadanía».

Cambios temporales

El inicio de las obras del proyecto para restaurar y poner en valor el Paseo Cubierto van a implicar una serie de cambios relacionados con el uso que se ha venido dando hasta ahora al edificio.

Así, mientras se desarrollan los trabajos previstos, el mercado que habitualmente se celebra en el Paseo Cubierto se trasladará a otras ubicaciones.

Concretamente, las y los vendedores de productos generales se ubicarán junto al quiosco de La Alameda, como ya se hace durante la temporada estival; mientras que las y los productores locales instalarán los puestos para la venta de sus productos en los soportales del Ayuntamiento.