Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general del emblemático edificio del Paseo Cubierto, situado entre las vías del ferrocarril y la carretera N-634. J.Leon
Deba

Las obras para «restaurar por completo y poner en valor» el Paseo Cubierto arrancan mañana

El proyecto promovido para recuperar el edificio y convertirlo en un nuevo espacio para el mercado local costará 354.821 euros, que se financiarán con fondos europeos

Jabi Leon

Deba

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

El Ayuntamiento de Deba ha anunciado que este lunes van a arrancar las obras relativas al proyecto promovido con el objetivo de restaurar y poner ... en valor el Paseo Cubierto; un emblemático y céntrico edificio que, una vez recuperado, albergará en unas condiciones dignas el mercado local y, al mismo tiempo, podrá ser utilizado como lugar de encuentro para la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras para «restaurar por completo y poner en valor» el Paseo Cubierto arrancan mañana

Las obras para «restaurar por completo y poner en valor» el Paseo Cubierto arrancan mañana