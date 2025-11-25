Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Arriba, las paradas provisionales de autobús; abajo, los contenedores. UDALA

Deba

Las obras del Paseo Cubierto implican cambios en las paradas de autobús a partir de hoy

Los contenedores para el depósito de vidrio, ropa, aceite, materia orgánica y la fracción rechazo se han trasladado al parking de la estación

Jabi Leon

DEBA.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

Las obras para restaurar y poner en valor el Paseo Cubierto que arrancaron el pasado lunes han obligado a reubicar de manera temporal tanto las paradas de autobús como los contenedores para el depósito de los diferentes tipos de residuos.

Según explican desde el Consistorio, los cambios en las paradas de autobús entrarán en vigor este miércoles y afectarán a las líneas DB03 (Lekeitio - Donostia), DB04 (Mallabia - Deba - Ondarroa), DB05 (Ondarroa - Deba - Zumaia) y DB06 (Soraluze - Ondarroa).

A partir de hoy y mientras duren las obras, los autobuses de la línea DB03 en dirección a Donostia se detendrán frente al bar Aterpe y los que se dirijan hacia Lekeitio al lado de la estación. Respecto a la línea DB04 la parada para bajar del autobús (en ambas direcciones) se ubicará frente al bar Aterpe y la de subida (ambas direcciones) al lado de la estación.

Por otro lado, la parada de la línea DB05 en dirección Zumaia será la ubicada frente al bar Aterpe y la de dirección Ondarroa la del lado de la estación. Finalmente, en la línea DB06 la parada de bajada (ambas direcciones) será la situada frente al bar Aterpe; y la de subida (ambas direcciones) la del lado de la estación.

Cambios en los contenedores

Mientras se desarrollen las obras que acaban de arrancar, los contenedores para el depósito de la fracción rechazo, la materia orgánica, el vidrio, la ropa y el aceite que había en la parte trasera del Paseo Cubierto estarán en el parking de la estación, junto a la parada de taxis.

De momento, los contenedores para el depósito del papel y los envases se mantendrán en Gudarien plaza; aunque «también se trasladarán junto al resto de contenedores cuando se inicien allí las actuaciones previstas».

