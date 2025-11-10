Las obras para «calmar el tráfico y proteger a los peatones» en la rotonda de Artzabal, en marcha

Jabi Leon DEBA. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa inició ayer las obras para mejorar la seguridad viaria en el entorno de la rotonda de Artzabal, en Deba.

La actuación, que tendrá un coste de 181.326 euros y estará lista «ante de fin de año», ha sido diseñada con el objetivo de «proteger a los peatones, ordenar mejor los movimientos y calmar la velocidad del tráfico en un punto de alta circulación».

Según explican desde el departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación territorial, «actualmente, el paso de peatones se encuentra demasiado próximo a la glorieta y presenta problemas de visibilidad tanto para las personas que cruzan la carretera como para los vehículos». Además, añaden, «la geometría de la glorieta permite que los vehículos accedan y salgan de ella a velocidades elevadas, sin necesidad de reducir la marcha».

Para hacer frente a esta situación, el proyecto contempla dos actuaciones principales. Por un lado, «se modificarán los accesos a la glorieta desplazando ligeramente sus ramales, lo que obligará a los vehículos a reducir la velocidad al entrar y salir». Por otro lado, «el paso de peatones será reubicado para alejarlo del obstáculo visual que supone un muro de escollera existente, mejorando así significativamente la visibilidad y seguridad para las y los peatones». Además, se construirá una nueva acera que dará continuidad al itinerario peatonal hacia el campo de fútbol.

Colaboración interinstitucional

El diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Felix Urkola, ha explicado que los trabajos que acaban de arrancar en el entorno de Artzabal atienden una reclamación trasladada por el Ayuntamiento de Deba. Según sus palabras, «la Diputación está para responder a las necesidades que los municipios y la ciudadanía nos transmiten, y esta obra es un buen ejemplo de ese propósito compartido».

Por su parte, la alcaldesa debarra, Alazne Txurruka, ha destacado la mejora de seguridad que supondrá la obra: «Con esta intervención damos un paso importante para mejorar de forma significativa la seguridad vial en una zona que, hasta ahora, presentaba riesgos tanto para peatones como para vehículos», señala.