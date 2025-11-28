Nueva máquina de OTA permite aparcar gratis la primera hora en la antigua estación

J. L. deba. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Deba ha instalado una nueva máquina de OTA en el aparcamiento de la antigua estación, con el objetivo de «fomentar un uso equilibrado del espacio y adaptar la gestión del aparcamiento a las necesidades cotidianas». Para ello, cuenta con «condiciones de uso actualizadas y una nueva parametrización».

Según explican desde el Consistorio debarra, «el nuevo funcionamiento establece que la primera hora de estacionamiento en el parking de la antigua estación será gratuita para todas las personas usuarias»; si bien «habrá que pagar por aparcar las dos horas siguientes».

Con esta medida, añaden, se pretende «fomentar un uso más limitado y compartido del aparcamiento, sobre todo en los momentos de mayor afluencia».

Los responsables municipales subrayan que la nueva parametrización de la máquina de OTA es más sencilla e intuitiva que la anterior, «ofreciendo a los usuarios la información de manera clara». Además, las condiciones de uso no cambian para las y los debarras: «el uso del aparcamiento se mantendrá como hasta ahora para no afectar su día a día».

La nueva máquina de OTA forma parte del proceso promovido por el Ayuntamiento para que los aparcamientos de Deba sean más eficientes y accesibles para todas las personas usuarios.