Nesken XIII. Pala Txapelketaren irabazleak bihar erabakiko dira

DebaNesken XIII. Pala Txapelketaren irabazleak bihar erabakiko dira
J. L.
deba.
Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:03
Iruleak emakume pilotariak taldeak Debako Udalaren laguntzarekin antolatutako Nesken XIII. Pala Txapelketa (Maite Etxeberria zenaren omenezko hamargarrena) gaur eta bihar bitartean erabakiko da Aldats frontoian.
Gaur, 3. eta 4. postutako partidak jokatuko dira (17:00etan bigarren mailako neurketa eta 19:00etan lehen mailakoa); eta larunbatean, txapelak irabazteko neurketa erabakigarriak.
Biharko jaialdia 2. mailako finalarekin hasiko da (10:30ean) eta horren ondoren punteria jolasa, lehen mailako finala eta sari banaketa izango dira.