Las calles de la localidad lucen como nunca estos días. FÉLIX MORQUECHO

Deba

El Mariñel eguna toma el relevo de la fiesta

Tras el flamante día del patrón de ayer, hoy será el turno de la comida popular y los juegos de cuadrillas, entre otros

A. URBIETA

DebA.

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38

Los debarras siguen celebrando sus fiestas marcadas por el sol y el calor, y una gran participación en las diferentes actividades que conforman el programa de este año. Ayer, día de San Roke, no faltaron la procesión, las interpretaciones de la ezpata-dantza y del aurresku a cargo de Gure Kai, así como el primer encierro y la posterior novillada. Pero, al margen de cualquier actividad, lo que predomina estos días en las calles de Deba es las ganas de pasárselo bien.

Hoy, como es tradicional, el color azul le tomará el relevo al predominante rojo en la celebración del Marinel Eguna. El programa incluye la comida popular, juegos entre cuadrillas, pasacalles de gaiteros y txarangas, elektrotxarangas y Larrain dantza a medianoche, seguido de los conciertos de Txopet y Lukiek, tras los fuegos artificiales a cargo de pirotecnia Vulcano (23.00). El programa arrancará pronto, a las 7.30 con Kardantxulo kantuan, desde la plaza Zaharra. A las 10.30 horas, Jorrai Dantza por las calles a cargo de Gure Kai Dantza Taldea y Kalez Kale txistulari taldea y a las 11.00 horas, pasacalles de Txanbezpel. Por la tarde, a las 17.30 horas, pasacalles con gaiteros de Estella y Joselontxo's txaranga. A las 18.00 Encierro de embolados y a continuación juegos entre cuadrillas en la plaza de toros. A continuación pasacalles de Hamarru elektrotxaranga, que dará paso a la programación nocturna.

