Lakua aprueba una subvención directa de 1,06 millones para la compra del antiguo cine Zubelzu

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico aprobó en su reunión del martes la concesión de una subvención directa de 1.062.000 euros al Ayuntamiento de Deba «para la adquisición del antiguo cine Zubelzu, con el fin de transformarlo en un nuevo espacio de artes escénicas al servicio de la ciudadanía de Deba y del conjunto de Debabarrena».

Con la aprobación de esta ayuda el Consistorio debarra ya tiene vía libre para rubricar ante notario el acuerdo de compraventa para la adquisición del local del antiguo cine, que fue aprobado por la corporación local en el Pleno del pasado día 30 de octubre.

De hecho, para no perder la subvención del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento deberá hacer efectiva la compra del citado inmueble antes del final de este año.

Según explican desde el Ejecutivo autonómico, la ayuda otorgada al Consistorio debarra forma parte del programa Berpiztu 2025-2028, orientado a la reactivación económica y social de las Zonas de Actuación Preferente (ZAP). En este marco, el nuevo equipamiento cultural se concibe como «una palanca para dinamizar la vida comunitaria, reforzar la identidad cultural y generar nuevas oportunidades en la comarca».

A juicio del Gobierno Vasco, el proyecto «permitirá recuperar un edificio emblemático y adaptarlo como auditorio y sala de cine con un aforo aproximado de 400 personas, además de incorporar espacios expositivos y usos culturales complementarios». Con ello, añade «se dará respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía, que carece de un equipamiento de estas características».

A la hora de decidir la concesión de esta ayuda el Departamento de Cultura y Política Lingüística ha valorado el interés público, social y cultural del proyecto, así como su contribución a ampliar el acceso a las artes, fomentar la creatividad, promover actividades formativas y generar espacios de encuentro que fortalezcan la cohesión comunitaria.