Invitación a participar en la gran recogida de basuras marinas

La playa de Deba será el sábado uno de los nueve puntos del litoral guipuzcoano que acogerán «de manera simultánea y de 11.00 a 13.00 horas» las acciones de la 'Macro recogida de Basuras Marinas' organizada por el barco museo ecoactivo Mater con el objetivo de «limpiar el mar y las playas de plásticos y otros residuos, actuando sobre puntos estratégicos donde se acumulan desechos marinos».

Los debarras que quieran participar en esta gran recogida deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a itsaszaintzasarea@mater.eus o llamando al número de teléfono 619 814 225.

Las personas participantes recibirán en cada punto el material necesario para la recogida y clasificación de los residuos.

Desde el Consistorio debarra animan a la ciudadanía local a participar en la 'Macrorecogida de Basuras Marinas' del sábado; toda vez que busca «favorecer la conservación del medio ambiente y la reducción de los residuos presentes en el litoral, ofreciendo a la población la oportunidad de colaborar activamente en la protección de los entornos naturales».