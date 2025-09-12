La iniciativa 'Pon a punto tu bicicleta con Mugi' recalará por primera vez en Deba este lunes

Jabi Leon deba. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Por primera vez, Deba acogerá el lunes la iniciativa 'Pon a punto tu bici con Mugi', organizada por el departamento foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y con el objetivo de «promover hábitos sostenibles y saludables de desplazamiento entre la población».

Dicha acción se llevará a cabo de 16.00 a 20.00 horas en la Alameda, donde una furgoneta-taller prestará un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta Mugi personalizada. Además, se ofrecerá asistencia a todas las personas que quieran solicitar una tarjeta Mugi.

Quienes se acerquen a la furgoneta-taller podrán participar en el sorteo de dos bicicletas y de 60 recargas por valor de 20 euros en sus tarjetas Mugi.