Homenaje a «25 años de pasión por la tamborrada»

Manolo Pascual será uno de los protagonistas del arranque festivo debarra ya que ha sigo el elegido para lanzar el tradicional chupinazo de inicio de ... las fiestas. Pascual celebra su 25 aniversario al frente de la tamborrada de Deba, organizada por la sociedad Ozio-Bide y con este gesto el Ayuntamiento quiere reconocer su dedicación y su contribución a una de las tradiciones más queridas y arraigadas del municipio, ya que su labor ha sido «clave para mantener viva la tamborrada a lo largo de los años».

La tamborrada de Deba es uno de los actos más representativos del programa festivo, y Manolo Pascual ha sido su guía durante un cuarto de siglo. «Gracias a su esfuerzo y compromiso, la tamborrada ha mantenido su esencia y ha llegado a ser un referente dentro del programa de las fiestas de San Roke», subrayan desde el consistorio. Este reconocimiento es el agradecimiento del municipio hacia Pascual, por su incansable trabajo y su amor por la cultura local.

«Los 25 años de Manolo al frente de la tamborrada son un reflejo del esfuerzo, dedicación y amor por las tradiciones que le ha brindado a nuestro municipio. Es un honor para nosotras y nosotros poder reconocer su contribución con el lanzamiento del chupinazo, un acto que marca el inicio de nuestras fiestas más queridas», ha destacado la alcaldesa Alazne Txurruka.

Con este homenaje, Deba celebra una parte esencial de su identidad cultural, y da el pistoletazo de salida a unas fiestas que, un año más, estarán llenas de emoción, música y, por supuesto, no faltará la tamborrada.