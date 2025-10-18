El Gobierno dice que no habrá marcha atrás: «Zubelzu será el corazón cultural de Deba»

El PNV, la formación política que lidera el Gobierno municipal de la mano de Orain Deba, ha arremetido duramente contra los agentes culturales de la localidad que esta semana han pedido públicamente que el Ayuntamiento aplace la compra del cine Zubelzu y cree una comisión para trabajar este asunto.

Más concretamente, los jeltzales han arremetido «contra quienes hablan en nombre de los colectivos culturales del pueblo sin haber preguntado a sus socios o integrantes qué opinan».

El PNV de Deba considera que con el acuerdo para la compra del edificio que hasta el año 2007 acogió el cine Zubelzu, «por fin se ha dado un paso que Deba llevaba años esperando»; toda vez que «la localidad podrá contar con un espacio público, en el corazón del pueblo, que permitirá recuperar la actividad cultural que tanto se echaba de menos».

En opinión de la formación jeltzale, la decisión de comprar la viaja sala de cine para reformarla y reconvertirla en el equipamiento cultural que el pueblo demanda desde hace muchos años es «una decisión valiente, que mira al futuro». Por ello, lamenta que «como siempre, haya quien intente torpedearla».

Decisión tomada en firme

El PNV acusa a quienes «en nombre de los colectivos culturales» han pedido retrasar la compra del cine Zubelzu «porque no se les ha tenido en cuenta» que «nadie les ha visto preguntar a sus propios socios o integrantes qué opinan».

De hecho, los jeltzales critican que quienes han comparecido públicamente «hablan en nombre de todos, pero sin contar con nadie»; por lo que «lo suyo no es participación: es apropiación».

Respecto a las propuestas realizadas desde Kultur Mahaia solicitando realizar unos estudios técnicos para conocer la viabilidad de construir el demandado equipamiento cultural del pueblo en el edificio Ostolaza o en La Alameda, desde el PNV afirman que esas propuestas «rozan el absurdo: Por un lado, plantean renovar un inmueble privado, el edificio Ostolaza, como si el dinero público debiera destinarse a reforzar intereses particulares. Y por otra parte proponen construir en plena Alameda, destruyendo el quiosco, uno de los lugares más emblemáticos y queridos del pueblo».

Ante dichos planteamientos, los jeltzales se preguntan si «¿de verdad alguien puede defender semejante idea sin sonrojarse?».

En cualquier caso, el PNV reivindica que «Deba tiene una oportunidad única ya que gracias a nuestro trabajo hemos conseguido un millón de euros para la compra del Zubelzu». Eso sí, los jeltzales recuerdan que esa subvención del Gobierno Vasco «debe invertirse antes de final de año», por lo que «pedir ahora que se retrase la decisión de comprar el cine es, en la práctica, bloquear el proyecto y hacer que el pueblo pierda la ayuda. Y eso no es defender la cultura: es ir contra Deba».

Desde el PNV aseguran que el proyecto de Zubelzu «no es de un partido, ni de un grupo, ni de un colectivo; es del pueblo, de los que hacen música, teatro, danza; de los jóvenes que necesitan un espacio; de las asociaciones que no tienen dónde reunirse; de todos los que creemos que Deba merece avanzar».

Por eso, dicen que «ya está bien de frenar, de poner trabas».

A su entender, ha llegado el momento de mirar adelante y recuperar para el pueblo lo que es del pueblo: «Zubelzu será el corazón cultural de Deba. Y esta vez, no habrá marcha atrás», sentencian.