Deba

El fin de semana hay iniciativas para apoyar la labor de Médicos Sin Fronteras en Palestina y de Zaporeak en la isla de Lesbos

Jabi Leon

deba.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

La localidad de Deba albergará este fin de semana dos eventos solidarios organizados con el objetivo de recaudar fondos para causas que requieren ayuda de manera urgente.

Por un lado, los soportales del Ayuntamiento serán el sábado (de 10.30 a 18.00 horas) y el domingo (de 10.30 a 15.00 horas) el escenario de un mercadillo solidario impulsado por Debako Liburu Solidarioak.

Los voluntarios de dicha agrupación venderán diferentes artículos (libros, juguetes...) y todo el dinero que recauden será «para apoyar la labor que la ONG Médicos Sin Fronteras está desarrollando en Palestina».

Por otro lado, la parroquia de Deba acogerá el sábado (a las 20.00 horas) un concierto solidario organizado con el fin de recaudar fondos a favor de la ONG Zaporeak, que desde hace varios años trabaja para ofrecer una comida digna diaria a más de 2.500 personas refugiadas en los campamentos de Lesbos (Grecia).

Dicho concierto contará con la participación del coro local Aitzuri y de la coral donostiarra Eresmin, que actuarán a las órdenes de sus directores, Xabier Carrillo y Jaime Tejadas, respectivamente. «Aunque la entrada será libre pondremos unas huchas en apoyo de la asociación y lo que se recaude se destinará íntegramente a ayudar a Zaporeak», explican desde Aitzuri.

