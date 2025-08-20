Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
El buen ambiente se ha adueñado de las calles durante todas las fiestas. FÉLIX MORQUECHO

Deba

«Han sido unas fiestas llenas de alegría, con una participación excepcional y sin incidentes»

El Ayuntamiento de Deba ha realizado una valoración muy positiva de las recién finalizadas fiestas de San Roke

A. URBIETA

Deba.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

Con la retirada del pañuelo a la imagen de San Roke los debarras despidieron las fiestas de este año y llega la hora de hacer balance. Desde el Ayuntamiento de Deba se ha realizado una valoración muy positiva de estas jornadas festivas» que han transcurrido en un ambiente inmejorable, con una gran afluencia de público y una altísima participación en todas las actividades programadas».

La alcaldesa, Alazne Txurruka, ha querido destacar el clima de convivencia y respeto que se ha vivido durante todos los días: «Han sido unas fiestas llenas de alegría, con una participación excepcional y sin incidentes. Es una satisfacción ver cómo la ciudadanía ha hecho suyas estas fiestas, disfrutándolas en respeto e igualdad»

Este año, además, se han incorporado algunas novedades que han sido muy bien acogidas, como el encierro infantil con toros hinchables en el Umeen Eguna, o el regreso de los fuegos artificiales en dos jornadas, como se hacía antiguamente.

Agradecimiento

La alcaldesa ha querido cerrar su valoración con palabras de agradecimiento: «Gracias a todas las personas que habéis hecho preciosos estos días, gracias a las que habéis participado en las actividades organizadas y gracias a las que habéis puesto vuestro grano de arena para tener unas fiestas que se han vivido desde el respeto y la convivencia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Han sido unas fiestas llenas de alegría, con una participación excepcional y sin incidentes»

«Han sido unas fiestas llenas de alegría, con una participación excepcional y sin incidentes»