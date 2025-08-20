A. URBIETA Deba. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

Con la retirada del pañuelo a la imagen de San Roke los debarras despidieron las fiestas de este año y llega la hora de hacer balance. Desde el Ayuntamiento de Deba se ha realizado una valoración muy positiva de estas jornadas festivas» que han transcurrido en un ambiente inmejorable, con una gran afluencia de público y una altísima participación en todas las actividades programadas».

La alcaldesa, Alazne Txurruka, ha querido destacar el clima de convivencia y respeto que se ha vivido durante todos los días: «Han sido unas fiestas llenas de alegría, con una participación excepcional y sin incidentes. Es una satisfacción ver cómo la ciudadanía ha hecho suyas estas fiestas, disfrutándolas en respeto e igualdad»

Este año, además, se han incorporado algunas novedades que han sido muy bien acogidas, como el encierro infantil con toros hinchables en el Umeen Eguna, o el regreso de los fuegos artificiales en dos jornadas, como se hacía antiguamente.

Agradecimiento

La alcaldesa ha querido cerrar su valoración con palabras de agradecimiento: «Gracias a todas las personas que habéis hecho preciosos estos días, gracias a las que habéis participado en las actividades organizadas y gracias a las que habéis puesto vuestro grano de arena para tener unas fiestas que se han vivido desde el respeto y la convivencia».