Debalai renueva su imagen, se sube a Instagram y anuncia una Semana de la Alimentación

El trabajo conjunto que el Ayuntamiento de Deba y la asociación de comerciantes y hosteleros Debalai están llevando a cabo desde ya hace varios meses con el objetivo común de dinamizar el municipio y fortalecer el Sector Servicios de la localidad costera empieza a traducirse en acciones visibles para el conjunto de la ciudadanía.

De hecho, la asociación de comerciantes Debalai acaba de dar inicio al nuevo curso con una renovada imagen de marca, haciendo acto de presencia en las redes sociales y anunciando la inminente celebración de una Semana de Alimentación que ofrecerá a los debarras la posibilidad de participar en el sorteo de varias cestas repletas de productos alimenticios.

En lo referente a la nueva imagen de marca de Debalai, cabe señalar que la asociación de comerciantes y hosteleros de Deba no había cambiado de logotipo desde su creación en el año 2010; por lo que la entidad consideraba que había llegado el momento de apostar por una imagen más fresca y actualizada.

Según explican desde el Consistorio, «desde que se creó Debalai se han incorporado muchos nuevos miembros al grupo, y aunque a quienes pertenecen a la asociación desde sus inicios el antiguo logo les recordaba de manera especial la época en la que se fundó Debalai, muchas y muchos no se sentían del todo identificados. Por ello, han renovado el logo teniendo en cuenta la esencia de la antigua imagen».

Las dos palabras que conforman el nombre de la asociación son las protagonistas de la nueva imagen.

La palabra Deba se sitúa como base sólida, «manteniendo la personalidad del municipio». La palabra alai, sin embargo, tiene un formato más alegre y dinámico «para ilustrar la aportación positiva que el sector comercial y hostelero hace al pueblo».

Redes sociales y campañas

Además de renovar su imagen de marca, Debalai también ha dado el salto a las redes sociales con la apertura de una cuenta en Instagram. De este modo, a partir de ahora las personas consumidoras y la ciudadanía en general tendrán la posibilidad de recibir directamente información, tanto de la asociación como de las actividades que organice, en la cuenta@debalaielkartea.

Por otro lado, la asociación Debalai ha anunciado que «próximamente» va a poner en marcha una nueva edición de su 'Semana de la Alimentación'; una campaña anual que volverá a repartir unos boletos para participar en el sorteo de cestas repletas de productos alimenticios entre las personas que realicen compras en los establecimientos de la asociación.

Todo ello, sin olvidar que «para promocionar la hostelería», Debalai va a llevar a cabo un pintxo pote-especial: «se repartirán tiques con las compras y el día del sorteo se dará a las y los debarras la oportunidad de disfrutar del pintxo pote Debalai»; anuncian desde el Ayuntamiento que, avanza, «las fechas se darán a conocer más adelante».