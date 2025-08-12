Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El último pleno aprobó por unanimidad la decisión considerada un paso clave para hacer frente a la creciente dificultad de acceso a la vivienda.

Deba

Deba también quiere ser declarada zona tensionada de vivienda

Se sumaría así a Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Irun y Donostia que ya lo son; Astigarraga, Usurbil, Lezo, Zestoa y Hernani están en proceso

A. U.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:11

Tras la incorporación de Donostia, son ya cinco los muncipios en Gipuzkoa declarados oficialmente tensionados en el mercado de alquiler –Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, ... Irun y la capital– mientras que están en proceso Astigarraga, Usurbil, Lezo, Zestoa y Hernani. Pues bien, Deba también podría formar parte de ese grupo ya que la corporación municipal decidió en el último Pleno iniciar el proceso para declarar la localidad como zona tensionada de vivienda, un paso clave para hacer frente a la creciente dificultad de acceso a la vivienda en el municipio. Además de ello, en el pleno se aprobó la moción presentada por EAJ-PNV en solidaridad con Palestina, con la abstención de Orain Deba y EH Bildu.

