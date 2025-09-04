Deba inicia la elaboración del censo municipal de amianto para planificar su retirada antes de 2028

Jabi Leon deba. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Deba ha puesto en marcha un proceso encaminado a elaborar un censo de las instalaciones y ubicaciones del municipio en las que haya presencia de amianto.

Con la elaboración de dicho registro el Consistorio debarra da el primer paso de cara a establecer un calendario para la retirada progresiva del amianto existente en el pueblo; una actuación que según establece la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados debe estar culminada «en 2028 como fecha límite».

Para la elaboración de dicho censo el Ayuntamiento ha contratado los servicios de la empresa especializada Dinam Desarrollos e Infraestructuras Ambientales, cuyos técnicos ya han iniciado las inspecciones visuales externas por todo el término municipal.

Esas inspecciones abarcarán edificios e instalaciones públicas y privadas, tanto en zonas urbanas como rurales e industriales, «pero siempre desde el exterior, sin acceder a propiedades privadas», puntualizan desde el propio Consistorio que, añade, «los técnicos estarán debidamente identificados y los trabajos se desarrollarán hasta el mes de noviembre».

Esta primera fase permitirá obtener un censo básico de amianto, a partir del cual se redactará un plan para la retirada de dicho material de los edificios o instalaciones municipales.

Posteriormente, en una segunda fase centrada en edificios municipales, se realizarán análisis detallados mediante la recogida de muestras para determinar con precisión la presencia y tipo de amianto existente.

En cuanto a la retirada del amianto de los espacios privados, cabe señalar que correrá a cargo de las personas propietarias.