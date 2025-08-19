Los Conciertos de Verano regresan a Deba mañana con Aralar Quartet

A. URBIETA DebA. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

Tras el paréntesis festivo de los San Rokes, la 42ª edición de los Conciertos de Verano regresa mañana a Deba con una nueva actuación en la iglesia de Santa María. Como las anteriores será gratuita, con el objetivo de garantizar el acceso de toda la ciudadanía interesada en disfrutar de la programación.

Mañana a las 20.00 horas, el claustro de la iglesia acogerá a Aralar Quartet, una formación navarra que aportará una mezcla de sonoridades y estilos. Se trata de un cuarteto de cuerda formado por José Ignacio López García y David Andreu Ortí (violines), Alicia Álvarez Lodui (viola) y Ainhoa Bandres Abadía (violonchelo). Su repertorio abarca desde la música clásica hasta las composiciones contemporáneas, mostrando su compromiso con la calidad de la interpretación y el trabajo de cámara.

Aralar Quartet busca acercarse a todo tipo de público a través de la música de cámara, tanto en auditorios e iglesias como en contextos más abiertos y accesibles. Combinando juventud, formación sólida y pasión por los instrumentos de cuerda, se convierten en una propuesta artística con proyección y sensibilidad. Asimismo, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor vasco Maurice Ravel, Aralar Quartet ha querido rendirle homenaje incluyendo una de sus obras en el programa clásico, en el que también figuran composiciones de Vivaldi o Mozart.

El programa incluye asimismo un apartado para las bandas sonoras de películas como 'La Bella y la Bestia', 'El Rey león' o 'Cinema Paradiso'. Otro para piezas folclóricas como 'Farruca', de 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla o 'Zortziko', de José María Usandizaga. Y cierra con éxitos de pop rock como 'Bohemian Rhapsody', de Queen, 'Yesterday', de The Beatles, y 'Yellow', de Coldplay, entre otros.

El ciclo musical de este año se cerrará el 28 de agosto, con un recital muy especial con la soprano Jone Martínez acompañada al piano por Itxaso Sainz de la Maza, quienes interpretarán piezas clásicas a partir de las 20.00 h.

Los Conciertos de Verano, que este año celebran su cuadragesimasegunda edición, son parte fundamental de la Quincena Musical 2025, y cada año reafirman su compromiso con la cultura y la música de calidad, ofreciendo a la ciudadanía una serie de conciertos gratuitos con destacados artistas del panorama musical.

La programación comenzó el 2 de agosto con un recital de órgano a cargo de José Luis Ecechipía, quien se presentó junto al grupo de danza Gure Kai. Y siguió con la actuación del txistulari Garikoitz Mendizabal y el pianista Josu Okiñena, quienes deleitaron al público con un repertorio que fusionaba tradición y contemporaneidad.