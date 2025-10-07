Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deba

Un concierto de un grupo de Gaza cerrará la jornada en solidaridad con Palestina del día 11

Jabi Leon

deba.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:33

Comenta

La iniciativa ciudadana Deba-Palestina anima a todas y todos los debarras a participar en la jornada en solidaridad con el pueblo palestino que ha organizado para este próximo sábado, día 11 de octubre.

El programa del día arrancará a las 11.00 horas con la apertura de un puesto para la venta de distintos materiales en Plaza Zaharra, donde a las 12.30 horas se llevará a cabo una degustación de falafel.

A partir de ahí la atención se trasladará al paseo Cubierto, que a las 15.00 horas acogerá una comida solidaria a base de Maqluba, una comida típica de Palestina.

Dicho acto estará abierto a la participación de todas las personas interesadas, que pueden adquirir los tiques en los establecimientos Sasoiko y Ieraenea (la inscripción para la comida solidaria del sábado cuesta 12 euros).

En cualquier caso, la programación de la jornada en solidaridad con Palestina no terminará ahí; toda vez que a las 18.30 horas dará comienzo un festival de música en la explanada de Kultur Elkartea.

Dicho festival contará con la participación del grupo gazatí Sol Band y de músicos debarras.

