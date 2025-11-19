Una concentración y un monólogo de humor en euskera redondearán los actos del 25-N

J. L. deba. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

El programa organizado por el Consistorio debarra con el objetivo de conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres tendrá continuidad el próximo martes, día 25 de noviembre, con una concentración en Foruen Plaza.

Ese acto tendrá lugar a las 19.00 horas y toda la ciudadanía está invitada a participar en el mismo y, de esa forma, mostrar su rechazo firme a la violencia machista.

El programa de actividades se completará con el monólogo de humor 'Gregoria: Feminista jaio ala egin egiten da?' que la actriz Beatriz Elgezabal ofrecerá el día 30 (a las 18.30 h.) en el Salón de los Espejos.