Deba

La ciudadanía aún puede apuntarse al taller del martes sobre sistemas de calefacción

J. L.

deba.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

El Ayuntamiento de Deba comunica a la ciudadanía que todavía está a tiempo apuntarse al taller práctico organizado para el próximo martes por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el fin de enseñar a descubrir cuál es el sistema de calefacción más adecuado para cada vivienda.

Dicho taller se llevará a cabo en las instalaciones de Kultur Elkartea (empezará a las 18:30 horas) y las personas interesadas en participar en el mismo pueden inscribirse hasta el lunes enviando un mensaje a la dirección energiabulegoa@gipuzkoa.eus o llamando al número 628 532 303 (el lunes, de 9.00 a 17.00 horas).

Según explican desde el departamento foral de Sostenibilidad, «aunque cada cierto tiempo se ponga de moda un tipo concreto de sistema de calefacción, lo cierto es que para saber cuál es el sistema más eficiente se deben analizar varios aspectos como el tipo de vivienda, los aparatos o tuberías ya instaladas o el uso que se hace de la vivienda».

Por ello, con el taller organizado para el día 23 de este mes en Deba (a través de la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa y en el marco del programa Energia Argitu) se pretende «que la ciudadanía salga con algunas nociones claras sobre el tema y adquiera los criterios básicos necesarios sobre los diferentes sistemas de calefacción para no tomar decisiones influidas por las novedades del mercado».

