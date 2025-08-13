Cinco intensos días para vivir los San Rokes

Ya está todo preparado en Deba para dar inicio, esta tarde, a las tan esperadas fiestas de San Roke, que prometen a vecinos y ... visitantes hacer más llevaderas las altas temperaturas previstas.

El tradicional txupinazo lanzado en esta ocasíon por Manolo Pascual será el arranque de cinco días cargados de actividades para el disfrute de toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los más mayores. El txupinazo se lanzará a las 18.00 horas y a continuación, la banda de música, txistularis, gaiteros de Lizarra, gigantes y cabezudos ambientarán las calles del municipio. La jornada concluirá con la tamborrada y la primera romería en la carpa de la Alameda, de la mano de Mugi Panderoa.

18.00 Repique de campanas. Colocación del pañuelo rojo a San Roke y chupinazo.

A continuación Pasacalle a cargo de la banda de música, txistularis y gaiteros de Estella, en compañía de la comparsa de gigantes y cabezudos.

19.15 La corporación saldrá desde el Ayuntamiento hasta la plaza Zaharra acompañada por el Alkate Soinua.

19.30 El grupo Gure Kai interpretará en la iglesia la Reverencia y la Ezpatadantza. El coro Aitzuri cantará la Salve de Hilarion Eslava. Misa Mayor.

22.30 Tamborrada a cargo de la sociedad Ozio-Bide.

01.00 Romería en Zumardiko Karpa: Mugi Panderoa.

El viernes, 15 de agosto, será el día de los niños (Umeen Eguna), con actividades pensadas para los más pequeños de la casa: habrá, cómo no, encierro infantil, juegos, el espectáculo 'Pon Ta Pa', kalejira con dantzaris, tamborileros, panderojoles y los pequeños gigantes, concurso de playback, una comida de niñas y niños y jóvenes... Esta última actividad contará este año por primera vez con servicio de catering.

Además, para completar el programa del día, habrá una feria de artesanía, la tamborrada y una romería en la Plaza Zaharra, a las 20.00 de la mano de Oinutsik. El primer día completo de fiestas concluirá con los conciertos de Larru Beltzak y Brigade Loco a partir de las 23.00 horas en la carpa de la Alameda. Todas estas actividades han sido organizadas en colaboración con Umeen Eguneko antolatzaileak. Asimismo, al mediodía, la alcaldesa colocará el pañuelo rojo a los y las recién nacidas entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025 en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Por otra parte, ese mismo día se instalará también el denominado 'Sexu-bizi babesgunea' desde las 23.00 a las 02.00 en la Alameda, con el fin de promover unas fiestas igualitarias, basadas en el respeto y sin ningún tipo de violencia.

El sábado, día de San Roke, comenzará con la diana, a las 07.00, de la banda de música y los gaiteros de Lizarra. A ello le seguirá el encierro a las 8.00 (para mayores de 18 años) y continuará con el embolado (para mayores de 16 años). Posteriormente, los debarras ofrecerán un saludo a la imagen de San Roke, acto ameenizado por Gure Kai Dantza Taldea, que ofrecerá la tradicional Ezpata Dantza. Y para concluir la mañana, se realizará una procesión hasta la ermita de San Roke, seguida de la misa mayor.

Por la tarde, se celebrará la tradicional novillada, seguida de los enbolados. El día terminará con el concierto de Mirua a las 20.00, un espectáculo de fuegos artificiales en la playa a las 23.00, a cargo de Pirotecnia Zaragozana, y una actuación de Mariachi Imperial, elegancia mexicana en la carpa de la Alameda a las 23.30.

El domingo será el Mariñel Eguna, con actividades que incluyen la comida popular, juegos entre cuadrillas, pasacalles de gaiteros y txarangas, elektrotxarangas y Larrain dantza a medianoche, seguido de los conciertos de Txopet y Lukiek. Previo a ello no faltarán los fuegos artificiales, de nuevo, desde la playa, a partir de las 23.00, a cargo de pirotecnia Vulcano.

Las fiestas se despedirán el lunes 18 con el tradicional encierro y la última novillada. Además de ello habrá actividades como juegos infantiles, herri kirolak, txarangas, la despedida de gigantes y cabezudos y la tradicional tamborrada. La jornada y las fiestas finalizarán quitándole el pañuelo rojo a San Roke.

Autobús nocturno

Desde el 14 al 17 de agosto se ofrecerá por primera vez un servicio de autobús nocturno con recorrido entre Deba, Itziar y Zumaia, con el fin de disfrutar de unas fiestas seguras y evitar el uso de vehículos privados. El servicio nocturno funcionará las noches del 14, 15, 16 y 17 de agosto, con el siguiente itinerario: Deba (parada Alameda) - Itziar (N-634 Jatetxea) - Zumaia: Salidas desde Deba: 1.00, 3.00, 5.00 y 7.00. Zumaia - Itziar - Deba: Salidas desde Zumaia: 1.30, 3.30, 5.30. El servicio estará gestionado por Lurraldebus y busca ofrecer una alternativa cómoda y segura para volver a casa tras disfrutar de las celebraciones, reduciendo el uso del vehículo privado y sus riesgos asociados.

Igualdad y el respeto

El Ayuntamiento de Deba hace un llamamiento para vivir estas fiestas y disfrutarlas siempre en igualdad y en respeto, con el objetivo de garantizar la libertad de las mujeres y de las personas LGTBI+, también durante estos días. Asimismo, tal y como se ha mencionado previamente, el día 15 se ofrecerá el servicio 'Sexu-bizi babesgunea' de 23.00 a 02.00 en la Alameda y se recuerda la disponibilidad del teléfono 900 840 111 y el 016 para atención 24 horas, así como el contacto directo con la Policía Municipal de Deba. El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a disfrutar de estos días con respeto y en armonía, celebrando juntos las fiestas locales. de agosto.