Una charla para madres y padres abordará mañana cómo prevenir el 'bullying'

J. L. deba. Martes, 21 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Salón de los Espejos del Palacio Agirre acogerá mañana (a las 18.00 horas) una interesante charla organizada con el principal objetivo de «proporcionar herramientas y recursos para reducir los comportamientos de 'bullying', promoviendo la creación de ambientes seguros y respetuosos para la infancia y la juventud».

Organizada en el marco del programa Treba Gurasoak que impulsa la Dirección de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa y bajo el título de 'Bullying-egoerak minimizatzeko inguru seguruak nola sortu', la charla de mañana se realizará en euskera y estará dirigida a las madres y padres de todas las niñas, niños y adolescentes debarras.

Según explican desde el Consistorio local, la sesión formativa que se llevará a cabo este jueves en el Palacio Agirre «será impartida por personal de Ortzadar, una organización especializada en la prevención del acoso escolar, y tiene como objetivo proporcionar herramientas y recursos para reducir los comportamientos de bullying, promoviendo la creación de ambientes seguros y respetuosos para la infancia y la juventud».

Quienes deseen más información pueden enviar un mensaje a gazteriakirola@deba.eus o llamar al 943 192 840.