Una charla dará el domingo las claves para entender la ópera 'Adriana Lecouvreur'

J. L. DebA. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El salón de los Espejos del palacio Agirre acogerá el domingo (a las 12:00 horas) una interesante charla en la que el compositor y pianista Carlos Imaz departirá sobre la ópera 'Adriana Lecouvreur'; una de las obras más representativas del repertorio operístico italiano que presenta una trama de amor, celos y poder enmarcada en el siglo XIX.

Durante la conferencia, Imaz dará las claves para entender la emblemática obra de Francesco Cilea, destacando sus aspectos musicales, dramáticos y contextuales.

Además, quienes se acerquen hasta el Palacio Aguirre tendrán la posibilidad de adquirir de forma anticipada las entradas para acudir a la representación de la ópera 'Adriana Lecouvreur' que la compañía Bilbao Abao Opera realizará el próximo día 25 de noviembre en el teatro Arriaga de Bilbao.

Con precios «a partir de 40 euros» las entradas también se pondrán a la venta en la Oficina de Turismo de la localidad.