Los artistas galardonados porsan con miembros de la organización tras la entrega de premios. UDALA

Deba

Benigno Rodríguez gana el LVI concurso de pintura

Al certamen concurrieron 28 obras de arte, que permanecerán expuestas hasta el próximo domingo en el palacio Agirre

Jabi Leon

DebA.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

El término municipal de Deba acogió el pasado sábado la celebración del LVI concurso de pintura al aire libre que organiza el Consistorio de la localidad con la colaboración de la Fundación Cárdenas y de la asociación artística Haitz Haundi.

El certamen de 2025 estuvo caracterizado por la gran participación; toda vez que fueron 29 los artistas que se inscribieron para tomar parte (al final se presentaron 28 obras).

En lo referente a los premios la organización repartió 2.850 euros entre los artistas galardonados). El ganador fue Benigno Rodríguez por su obra 'Maxpe', mientras que Fernando de Vicente obtuvo el segundo premio con 'Txalupak'; Iker Mugarra el tercero por 'Ostolaza kalea' y Julio Gómez el cuarto por su obra 'Plaza'.

En cuanto a los premios especiales, Carlos Espiga obtuvo el Premio María Esperanza Chávarri con 'Paseo público', Irati Uzkudun el Premio Marqués de Prado Ameno como artista joven con 'Casa campo' y Marta Bravo el Premio Blanca Vilallonga por una obra a la que también tituló 'Casa campo'.

Las 28 obras que se presentaron al 56º concurso de pintura al aire libre permanecerán expuestas hasta el próximo domingo en el palacio Agirre. Hasta el sábado la muestra se puede visitar entre las 18.30 y las 20.30 horas y el domingo de 12.00 a 14.00 horas.

