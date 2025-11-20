Bandak klaustroan emango du Santa Zezilia eguneko kontzertua, etzi

DebaBandak klaustroan emango du Santa Zezilia eguneko kontzertua, etzi
J. L.
deba.
Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:03
Debako Musika Bandak datorren larunbatean eskainiko du Santa Zezilia eguneko kontzertu berezia. Musikari guztien zaindaria omentzeko prestatutako emanaldi hori 12:30ean hasiko da, Santa Maria elizako klaustroan.
Hori bai, Debako Bandaren musika lehenagotik entzun ahalko da herriguneko kale eta plazetan zehar. Izan ere, Musika taldeak kalejira txiki bat egingo du kontzertuaren aurretik, «herritarrei emanaldiaren berri emateko».
Larunbateko kontzertuan «estilo ezberdinetako abestiak» entzuteko aukera egongo da.