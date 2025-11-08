Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deba

El Ayuntamiento inicia los trabajos para renovar el alumbrado público

Jabi Leon

DEBA.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para renovar el sistema de alumbrado público en el municipio; una actuación que los responsables municipales consideran «un paso importante hacia un modelo urbano más eficiente y sostenible».

El proyecto que se ha puesto en marcha está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con un presupuesto de 132.750 euros (IVA incluido), que serán financiados al 100% por los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Según explican desde el Conssitorio debarra, en total, se actuará sobre 273 luminarias. De todas ellas, «179 serán sustituidas por nuevas unidades LED de bajo consumo; mientras que las restantes ya disponen de esta tecnología o serán objeto de revisión y mejora».

Las zonas concretas de actuación incluyen los cuadros eléctricos CM01, situado en Portu Kalea, y CM03, en Astillero Kalea.

De hecho, el proyecto en curso contempla adecuaciones en los cuadros eléctricos «para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente conforme a la normativa vigente».

El Ayuntamiento subraya que «durante todo el proceso se asegurará que ninguna calle quede sin alumbrado». Además, «se efectuarán inspecciones técnicas para comprobar el correcto rendimiento del nuevo sistema».

