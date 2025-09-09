Arrancan las obras que acabarán con los cortes de luz que sufre la villa costera con las mareas vivas

Aspecto que mostraba ayer por la mañana Gudarien Plaza, libre de vehículos y preparada para el inicio de las obras.

Jabi Leon DEBA. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Los cortes de luz que cerca de 600 personas abonadas de Deba vienen sufriendo desde hace más de tres décadas cada vez que llegan las mareas vivas están a punto de ser cosa del pasado.

Los problemas con el suministro eléctrico se producen en los momentos de las mareas más altas, en los que el agua de la ría llega a alcanzar al transformador de Iberdrola que está soterrado en Gudarien plaza.

Pues bien, tras numerosas gestiones y reuniones el Ayuntamiento e Iberdrola han alcanzado un acuerdo histórico para retirar el citado transformador y reubicarlo en el edificio de la antigua estación, donde permanecerá a salvo de las amenazas del agua durante las épocas del año en las que se producen las mareas vivas.

Tras completar todos los trámites administrativos y obtener los permisos necesarios, la compañía eléctrica dio ayer inicio a los preparativos de las obras que permitirán extraer el transformador soterrado de Gudarien Plaza y reubicarlo en la antigua estación. Si las previsiones se cumplen, dichos trabajos se prolongarán «hasta comienzos del próximo año», explican desde el Ayuntamiento, que no oculta su satisfacción por haber liderado un proceso «para convertir en realidad una intervención muy necesaria, ya que pondrá fin a un problema que afectaba al municipio desde hace más de 30 años».

De hecho, el Consistorio considera que el proyecto que se empieza a ejecutar ahora «supondrá una mejora estructural clave para garantizar un suministro eléctrico seguro y estable en el pueblo».

La alcaldesa debarra, Alazne Txurruka, asegura que resolver este problema era «una prioridad» para el Ayuntamiento. Según sus palabras, «sabíamos que afectaba a muchas vecinas y vecinos desde hace demasiado tiempo, y por eso hemos trabajado con constancia para dar con una solución».

Fases y afectaciones de la obra

Los trabajos para extraer y reubicar el transformador eléctrico de Iberdrola se llevarán a cabo a lo largo de diferentes fases, en las que Gudarien Plaza permanecerá cerrada tanto al tránsito de peatones como de vehículos.

Mientras duren las obras solo podrán acceder a Gudarien plaza «las ambulancias, los vehículos que realicen carga y descarga y las personas propietarias de garajes en la zona». Por ello, la parada de taxis se ha trasladado provisionalmente al aparcamiento de la antigua estación.

Consciente de las afecciones y molestias que se pueden generar, el Ayuntamiento pide «comprensión y colaboración» a la ciudadanía durante estas obras que, aseguran, «marcarán un antes y un después en la calidad del servicio eléctrico del municipio».