Ajustan el horario de la línea DB05 de Lurraldebus para dar respuesta a las necesidades del alumnado

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado el visto bueno a una petición que el ... Ayuntamiento de Deba le trasladó hace unas semanas con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de transporte público que tienen las y los jóvenes itziartarras que estudian en el instituto de Zumaia.

La entidad territorial hará varios ajustes en los horarios de la línea DB05 de Lurraldebus (Ondarroa > Zumaia), de tal manera que el citado alumnado de Itziar pueda llegar a tiempo de coger el autobús de regreso a casa tras acabar su jornada lectiva en Zumaia.

Los cambios en el horario de la línea DB05 de Lurraldebus entrarán en vigor el próximo lunes y estarán en marcha durante las jornadas laborables.

Concretamente, esos días «el autobús que partía a las 15:10 horas desde Zumaia retrasará su salida hasta las 15:30, para llegar a Itziar a las 15:45 horas y a Deba a las 16:00 horas». Ese autobús volverá a salir desde Deba a las 16:20 horas y llegará a Mutriku a las 16:30 horas. Asimismo, el servicio que hasta ahora salía a las 15:45 horas de Deba rumbo a Itziar retrasará su salida a las 16:00 horas, llegando a destino a las 16:10 horas y el servicio que salía a las 16:25 horas desde Mutriku, saldrá a las 16:30 horas, llegando a Deba a las 16:45 horas en lugar de a las 16:40 horas.

«Con estos cambios atendemos mejor las necesidades que tienen las y los vecinos de Itziar, especialmente los más jóvenes, que ya no necesitarán depender de nadie para ir y volver al instituto», valora la diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, que también agradece «la disposición a colaborar en el fomento del uso del transporte público» de la alcaldesa debarra, Alazne Txurruka.

Mejora continua en Deba

Azahara Domínguez recuerda que no es la primera vez que su departamento ajusta el servicio de Lurraldebus en la villa costera. El pasado octubre, por ejemplo, se añadió una expedición a la línea DB04 (Mallabia >Deba >Ondarroa), «para que un grupo de personas con discapacidad pudiera llegar a sus puestos de trabajo»; y en junio del pasado año se cambió una parada de autobús en la localidad «para ofrecer un servicio más cómodo y seguro a la ciudadanía».

En opinión de Azahara Domínguez, el transporte público debe ser un servicio vivo y las instituciones públicas deben actuar con agilidad y diligencia a la hora de hacer cambios que permitan mejorarlo: «Si queremos que cada vez más guipuzcoanas y guipuzcoanos utilicen el transporte público, debemos revisar permanentemente el servicio que prestamos porque solo así conseguiremos ajustarnos a las necesidades reales de la ciudadanía y ésta es la mejor forma de incentivar hábitos de desplazamiento más sostenibles entre la población», asevera la diputada, para quien «una red de transporte público de calidad permite que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia o nivel de renta, tengan las mismas oportunidades para desarrollar su vida».

Por su parte, la alcaldesa de Deba, Alazne Txurruka, ha valorado que el departamento foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del territorio haya mostrado una actitud receptiva ante la solicitud trasladada por un grupo de madres y padres de Itziar, ya que «gracias a esta colaboración interinstitucional se facilita que nuestras y nuestros jóvenes puedan acudir al instituto en transporte público y con mayor autonomía».

A juicio de la alcaldesa, los ajustes en los horarios de la línea DB05 de Lurraldebus que se pondrán en marcha el próximo lunes «son una muestra más de que, trabajando juntas, las instituciones pueden dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía».