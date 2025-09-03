Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La alcaldesa de Deba, Alazne Txurruka, y la diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, satisfechas con el acuerdo alcanzado. DV

Deba

Ajustan el horario de la línea DB05 de Lurraldebus para dar respuesta a las necesidades del alumnado

Los cambios entrarán en vigor el lunes y permitirán que las y los itziartarras que acuden al instituto de Zumaia puedan llegar a tiempo a coger el autobús

Jabi Leon

Deba

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado el visto bueno a una petición que el ... Ayuntamiento de Deba le trasladó hace unas semanas con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de transporte público que tienen las y los jóvenes itziartarras que estudian en el instituto de Zumaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

