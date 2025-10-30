Amaikak Bat y Mutriku necesitan el apoyo de sus aficiones en los partidos que juegan como locales

Los jugadores del 'Haundi' el pasado domingo, celebrando en el vestuario su victoria ante el Anaitasuna de Azkoitia.

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la octava jornada liguera.

El Amaikak Bat de Deba y el Mutriku, los dos representantes de la comarca más necesitados de puntos, jugarán como locales, por lo que el apoyo de sus respectivas aficiones se antoja fundamental de cara a conseguir unas victorias que permitirían a ambos conjuntos empezar a salir de los puestos de peligro de la tabla (los debarras son colistas con 4 puntos y los mutrikuarras antepenúltimos con dos puntos más).

Por su parte, el Club Deportivo Elgoibar (4º con 13 puntos) y el Urki eibarrés (11º con 9 puntos) jugarán esta jornada lejos de sus respectivos estadios y con el objetivo común de intentar conseguir su tercer triunfo consecutivo.

En cualquier caso, será el Amaikak Bat el primer equipo de la comarca que saltará al terreno de juego. Los debarras se medirán esta misma tarde (a las 20.30 horas en Errotazar) a un Oiartzun que a pesar de estar situado en la zona media de la tabla (es 8º con 11 puntos) no está en una buena dinámica. De hecho, los oiartzuarras tratarán de romper en Deba una mala racha que les ha llevado a sumar un solo punto en las tres últimas jornadas.

Por su parte, el Mutriku recibirá a las 15.30 horas de mañana la visita de un Beti Gazte que ha iniciado el presente campeonato de Liga de una manera sorprendente (los de Lesaka tienen 14 puntos y son segundos).

Respecto a los representantes de Debabarrena que ejercerán de visitantes, el Haundi del Club Deportivo Elgoibar jugará mañana (a las 17.00 horas) en casa del Orioko (13º con 9 puntos); mientras que el Urki se medirá (a las 12.30 horas) al potente filial del Real Unión, que con 18 puntos lidera en solitario la clasificación.

Fútbol femenino

El Haundi elgoibartarra, el único equipo de la comarca que milita en la División de Honor femenina, disputará la séptima jornada de Liga en Oñati.

Las elgoibartarras (décimas con 9 puntos) jugarán a las 19.00 horas del domingo ante el Debagoiena bailara (12º con 7 puntos).