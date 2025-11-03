Amaikak Bat logra un triunfo balsámico ante el Oiartzun y el Mutriku empata con el Beti Gazte

La octava jornada liguera disputada este pasado fin de semana se ha saldado de manera dispar para los intereses de los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional.

El Amaikak Bat de Deba y el Mutriku, los dos representantes de la comarca más necesitados de puntos, jugaron como locales.

Y las cosas no les fueron del todo mal. Especialmente a los debarras, que consiguieron una importantísima victoria (2-1) ante el Oiartzun (11º con 11 puntos). De hecho, con este triunfo los debarras (suman 7 puntos) cogen un poco de aire y abandonan el último puesto de la tabla, que pasa a quedar en manos del Euskalduna Andoaindarra y del Deusto, ambos con 6 puntos).

Por su parte, el Mutriku no pudo pasar del empate (2-2) en su estadio ante el Beti Gazte pero, dado el buen momento que atraviesa el rival, el punto conseguido no se puede dar por malo. No en vano, los de Lesaka están cuajando un espectacular inicio de temporada y, con 15 puntos, son segundos.

Eso sí, los mutrikuarras no se pueden relajar. Están empatados con sus vecinos de Deba y tan solo tienen un punto más que los equipos que cierran la tabla.

Respecto a los representantes de Debabarrena que esta pasada jornada ejercieron como visitantes cabe destacar el empate (1-1) conseguido por el Club Deportivo Elgoibar en Orio. Los elgoibartarras empezaron el partido perdiendo pero acabaron sumando un valioso punto que les mantiene en la zona noble de la clasificación (el 'Haundi' es 5º con 14 puntos)

Finalmente, el Urki eibarrés (13º con 9 puntos) cuajó un gran partido y dio la cara en casa del Real Unión B, pero no pudo enlazar su tercer triunfo consecutivo y acabó perdiendo (2-1) en su visita al líder.

Fútbol femenino

Tras haber perdido por la mínima en la jornada anterior en casa del líder, Oiartzun B, el 'Haundi' elgoibartarra, el único equipo de la comarca que milita en la División de Honor femenina, regresó el domingo a la senda de la victoria en Oñati.

Las elgoibartarras se impusieron (1-3) al Debagoiena bailara y con este triunfo se consolidan en la zona tranquila de la tabla (son séptimas con 12 puntos).